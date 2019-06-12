Goldman Sachs petrol fiyatı tahminini açıkladı | Emtia Haberleri

Goldman Sachs petrol fiyatı tahminini açıkladı
Goldman Sachs, üçüncü çeyrek Brent ham petrolü varil fiyatı tahminini 65.5 dolarda tuttu.
ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs petrol ile ilgili tahminlerini açıkladı. Reuters'in haberine göre; Goldman Sachs, tarafından yayımlanan raporda şunlar yer aldı:
* Üçüncü çeyrek Brent ham petrolü varil fiyatı tahminini 65.5 dolarda tuttu
* Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nin (OPEC) pazarı aylık olarak dengede tutmaya devam etmesi bekleniyor
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* İki yıllık forward WTI ham petrolü varil fiyatı tahminini 50 dolarda tuttu
* Küresel petrol pazarının temelleri hakkındaki belirsizlik nedeniyle OPEC üyesi ve OPEC üyesi olmayan ülkelerin üretim kısıntısı anlaşması uzatılacak
* Anlaşmanın gelecek yıl uzatılması ise daha zor olacak
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