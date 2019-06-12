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Goldman Sachs petrol fiyatı tahminini açıkladı

12.06.2019 - 11:49 | Son Güncelleme :
Goldman Sachs petrol fiyatı tahminini açıkladı | Emtia Haberleri

Goldman Sachs, üçüncü çeyrek Brent ham petrolü varil fiyatı tahminini 65.5 dolarda tuttu.

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs petrol ile ilgili tahminlerini açıkladı. Reuters'in haberine göre; Goldman Sachs, tarafından yayımlanan raporda şunlar yer aldı:

* Üçüncü çeyrek Brent ham petrolü varil fiyatı tahminini 65.5 dolarda tuttu

* Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nin (OPEC) pazarı aylık olarak dengede tutmaya devam etmesi bekleniyor

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* İki yıllık forward WTI ham petrolü varil fiyatı tahminini 50 dolarda tuttu

* Küresel petrol pazarının temelleri hakkındaki belirsizlik nedeniyle OPEC üyesi ve OPEC üyesi olmayan ülkelerin üretim kısıntısı anlaşması uzatılacak

* Anlaşmanın gelecek yıl uzatılması ise daha zor olacak


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