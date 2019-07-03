‹ Önceki Haber Buğday unu ve ilaç sektöründeki 14 teşebbüse soruşturma Buğday unu ve ilaç sektöründeki 14 teşebbüse soruşturma Sonraki Haber › Bitcoin fiyatları yeniden yükselişte Bitcoin fiyatları yeniden yükselişte

EPDK'den akaryakıt sektöründe maliyetleri düşürecek çalışma

03.07.2019 - 11:01
EPDK'den akaryakıt sektöründe maliyetleri düşürecek çalışma | Emtia Haberleri

EPDK Başkanı Yılmaz, "Sektörün üzerindeki promosyon kaynaklı faiz yükünün azaltılması gerekiyor. Karlılığın sektörde kalması tüketicinin de bu karlılıktan yararlanması için çalışma başlattık" dedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), yapılan açıklamada, 2010'da akaryakıt istasyonlarında verilen ve çoğunlukla kullanılmayan çeşitli eşyaların tüketiciye sunulmasının kısıtlanmasına yönelik bir düzenlemenin hayata geçirildiği hatırlatıldı.

Düzenleme sonrasında tüketicinin tercihlerinde akaryakıt fiyatının daha ön planda yer almasının sağlandığı vurgulanan açıklamada, sektörün de ciddi bir mali külfetten kurtarıldığı aktarıldı. Açıklamada, benzer durumun bugün için özellikle kredi kartı kullanımına yönelik yapılan kampanyalarla gündeme geldiği belirtilerek, "Tüketicilerin akaryakıt tüketimine ilişkin tercihlerini belirlemede, bu tür kampanyaların etkilerinin istenen düzeyin ötesine geçtiği ve finansal olarak kampanyalara katılan ve katılmayan tüketiciler arasında ciddi bir fark yarattığı hususu göze çarpmaktadır. Unutulmamalıdır ki, kampanyalar kapsamında oluşan tüm maliyet nihayetinde kullanıcıların tümüne yansımaktadır. Dolayısıyla herhangi bir tarafa sağlanan ücretsiz yakıt verilmesi gibi kampanyaların maliyetine tüm tüketiciler ortaklaşa katlanmaktadır. Tüm tüketicilerin haklarının eşit bir şekilde korunması ve sektördeki ilave maliyetlerin ayıklanması EPDK’nin önem verdiği konular arasında yer almaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

##$HABER_1455986$##

Kredi kartlarının birçok sektörde olduğu gibi akaryakıt ve LPG sektöründe de yaygın olarak kullanıldığı kaydedilen açıklamada, "Bu kullanım oranı da her geçen yıl artış gösteriyor. Bankalararası Kart Merkezi'nin açıkladığı verilere göre, 2018 yılında akaryakıt sektöründe kartla yapılan ödemler yüzde 27 artarak 78 milyar lira seviyesine ulaşmış durumda. EPDK ortaya çıkan faiz yükünü hafifletecek, akaryakıt ve LPG sektörüne yönelik maliyetleri düşürerek tüketiciye olumlu yansıyacak bir düzenleme için düğmeye bastı." ifadelerine yer verildi.

PROMOSYON KAYNAKLI FAİZ YÜKÜ AZALTILMALI

Açıklamada görüşlerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, sektörün üzerindeki promosyon kaynaklı faiz yükünün azaltılması gerektiğini belirtti.

Karlılığın sektörde kalması ve tüketicinin de bu karlılıktan yararlanması için bir çalışma başlattıklarını aktaran Yılmaz, "Karlılık sektörün tüm paydaşlarına yansıtılmalı ve bu karlılık özellikle de tüketicinin akaryakıt alımında cebine yansımalı. Promosyonlar tüketicilerin bir kısmı için avantaj olurken, geri kalan kısmı için dezavantaj olmamalı. Bu amaçla alternatifli hazırladığımız taslağa gelecek görüşleri değerlendirecek ve herkesin yararına olacak bir düzenleme hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan EPDK bir süredir akaryakıt dağıtıcıları ve bayiler arasında gerilim konusu olan kar marjları konusundaki taslağını görüşe açtı. Taslaklarla ilgili sektörden gelecek görüşler doğrultusunda nihai çalışma yapılacak ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayına sunulacak. 


‹ Önceki Haber Buğday unu ve ilaç sektöründeki 14 teşebbüse soruşturma Buğday unu ve ilaç sektöründeki 14 teşebbüse soruşturma Sonraki Haber › Bitcoin fiyatları yeniden yükselişte Bitcoin fiyatları yeniden yükselişte
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.400 Değişim: -0,80% Hacim : 4.822 Mio.TL Son veri saati : 15:39
Düşük 99.172 03.07.2019 Yüksek 100.501
Açılış: 100.453
5,6417 Değişim: -0,23%
Düşük 5,6045 03.07.2019 Yüksek 5,6654
Açılış: 5,6548
6,3651 Değişim: -0,36%
Düşük 6,3273 03.07.2019 Yüksek 6,3965
Açılış: 6,3879
257,70 Değişim: -0,14%
Düşük 256,61 03.07.2019 Yüksek 261,27
Açılış: 258,06
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.