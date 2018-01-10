Citigroup'tan 'Jeopolitik risk' uyarısı

Citigroup, jeopolitik risklerin petrol fiyatlarını 2018 yılında 70 – 80 dolar aralığına taşıyabileceğini belirtti.

Citigroup Inc.'e göre Orta Doğu'daki gerilim, Donald Trump ve Kim Jong Un hesaba katıldığında bu yıl petrol için pek durağan bir yıl olmayabilir.

OPEC'in petrol kısıntısının etkisiyle fiyatların 2017 yılında yükselmesinin ardından, Citigroup'a göre yatırımcılar ABD Başkanı Donald Trump'ın etkisiyle jeopolitik risklere odaklandı. Banka, bu durumun üzerine Irak ve Libya gibi bazı OPEC üyelerindeki siyasi gerilim sonucunda arzın daralmasının, petrol fiyatlarını 70 – 80 dolar aralığına taşıyabileceğini düşünüyor.

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Citigroup'dan aralarında Ed Morse'un da bulunduğu analistlerin 9 Ocak tarihli raporunda “Bu belirsizliklerin birçoğunun emtia için önemli sonuçları var.” ifadesi yer aldı. Sistemik riskler açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekilen raporda, “Önümüzdeki yıl için sürpriz olaylar listemizin ABD'ye odaklanması sürpriz değil.” dendi.

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