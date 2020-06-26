Çin'in Suudi Arabistan'dan petrol ithalatı 2 kat arttı | Emtia Haberleri

Çin'in Suudi Arabistan'dan ithal ettiği ham petrol miktarı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 95 artarak 9 milyon 164 bin tona ulaştı.

Çin'in haber portalı Sina'ya göre Çin Gümrük Genel İdaresi, ülkenin mayısta toplam 47 milyon 970 bin ton ham petrol satın aldığını, bu rakamın yıllık bazda yüzde 19'luk artışı ifade ettiğini açıkladı.

Çin'in ham petrol ithalatında önemli paya sahip Suudi Arabistan'dan mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 95 artışla 9 milyon 164 bin 983 ton ham petrol alındığı belirtildi.

##$HABER_1462909$##

Suudi Arabistan'ı 7 milyon 707 bin tonla Rusya, 6 milyon 962 bin tonla Irak, 3 milyon 249 bin tonla Birleşik Arap Emirlikleri ve 3 milyon 243 bin 765 tonla Amman'ın izlediği kaydedildi.

Etiketler