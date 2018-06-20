Petrol fiyatları 75 doların üzerinde

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75,40 dolardan işlem görüyor.

Dün 75,21 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 75,52 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 75,17 dolardan açıldı.

Brent petrolün varili saat 09.33 itibarıyla yüzde 0,30'luk artışla 75,40 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 65,22 dolardan alıcı buldu.

AA'nın haberine göre; uzmanlar, ABD'deki ham petrol stoklarındaki gerilemenin ve Libya'daki petrol depolama tesislerinin çıkan yangın sonucu devre dışı kalmasının, fiyatları artırdığını kaydetti.

ABD'nin haftalık ham petrol stokları beklentinin üzerinde bir azalışla 3 milyon varil gerileyerek, 430,6 milyon varil oldu.

Öte yandan, cuma günü Viyana'da yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında, Rusya'nın "üretici ülkelerin günlük toplam kotalarının 1,5 milyon varil arttırılması teklifi"nin tartışılması bekleniyor.

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İran Enerji Bakanı Bijan Zengene, "Viyana'daki OPEC toplantısından bir anlaşma çıkmayacağını" belirterek, OPEC'in ABD Başkanı Donald Trump'tan talimat alan bir kuruluş olmadığını söyledi.

Trump'un daha önce OPEC'e üretim artırma çağrısında bulunmasının ardından, Rusya ve Suudi Arabistan yönetimleri tarafından da son haftalarda dünya genelinde petrol talebinin artacağı duyurulmuştu.

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak ise özellikle "yılın üçüncü çeyreğinde petrol talebinin artacağını ve bir önlem alınmazsa piyasada arz sıkıntısı yaşanabileceğine" işaret ediyor.

Brent petrolde, teknik olarak 75,44 ila 75,60 dolar aralığının direnç, 75,12 ila 75,28 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.