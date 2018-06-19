‹ Önceki Haber Çeyrek altın kaç lira? Çeyrek altın kaç lira? Sonraki Haber › VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İşte petrol fiyatlarında son durum

19.06.2018 - 09:57
İşte petrol fiyatlarında son durum

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,74 dolardan işlem görüyor.

Dün 73,04 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 75,44 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 75,21 dolardan açıldı.

Brent petrolün varili saat 09.27 itibarıyla yüzde 0,62'lik azalışla 74,74 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 65,34 dolardan alıcı buldu.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

AA'nın haberine göre; petrol fiyatları, Suudi Arabistan ve Rusya'nın yapmayı planladığı üretim artışının öngörülenden daha az olacağı beklentisiyle arttı.

Uzmanlar, cuma günü Viyana'da yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısına işaret ederek, Rusya'nın OPEC ve OPEC dışı ülkelerin toplam üretimlerini günlük ortalama 1,5 milyon varil arttırmayı teklif ettiğini belirtti.

Öte yandan, ABD ve Çin arasında yaşanan ticari gerginliğin artması ve küresel piyasalarda petrolde arz fazlası olacağı endişesinin, fiyatlarda aşağı yönlü baskı oluşturduğu ifade ediliyor.

Petrol piyasalarında bugün, ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin açıklayacağı haftalık ham petrol stokları verisi izlenecek.

Brent petrolde, teknik olarak 74,87 ila 75,05 dolar aralığının direnç, 74,51 ila 74,69 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


‹ Önceki Haber Çeyrek altın kaç lira? Çeyrek altın kaç lira? Sonraki Haber › VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
94.437 Değişim: 1,50% Hacim : 6.535 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 92.289 19.06.2018 Yüksek 94.743
Açılış: 92.598
4,7290 Değişim: 0,52%
Düşük 4,7019 19.06.2018 Yüksek 4,7758
Açılış: 4,7044
5,4774 Değişim: 0,14%
Düşük 5,4602 19.06.2018 Yüksek 5,5177
Açılış: 5,4699
194,00 Değişim: 0,32%
Düşük 193,29 19.06.2018 Yüksek 196,37
Açılış: 193,38
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.