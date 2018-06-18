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Petrol fiyatı 72 doların üzerinde

18.06.2018 - 09:38 | Son Güncelleme :
Petrol fiyatı 72 doların üzerinde

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 72,87 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 75,89 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 76,04 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 73,04 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.14 itibarıyla yüzde 0,23'lük azalışla 72,87 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 64,02 dolardan alıcı buldu.

AA'nın haberine göre; Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, geçen hafta Moskova'da bir araya geldiği Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid Al-Falih ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, bazı petrol üreticisi ülkeler ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) arasında varılan üretim kısıntısı anlaşması kapsamında, kotaların kademeli bir şekilde yeniden artırılmaya başlanabileceğini bildirmişti.

Novak, Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol üretimini artırmayı prensipte desteklediğini kaydetmişti.

Geçen Cuma petrol fiyatları küresel piyasada arz fazlasının artacağı endişesiyle yüzde 4'e yakın düşüş gösterdi.

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Brent türü ham petrolün varil fiyatı perşembe gününü 75,94 dolardan kapamasının ardından, Cuma günü yüzde 3,8 düşüşle 73,07 dolara kadar geriledi.

WTI türü ham petrolün varil fiyatı da Perşembe günü 66,89 dolardan kapamasının ardından Cuma günü 64,29 dolara kadar gerileyerek yüzde 3,9 düşüş kaydetti.

Öte yandan, Cuma günü açıklanan verilere göre, ABD'nin ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen sondaj kulesi sayısı, son 21 haftada 18 kez arttı.

Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, 9-15 Haziran döneminde ABD'de 1 petrol sondaj kulesi hizmete alındı.

Uzmanlar, ABD ve Çin arasında yaşanan ticari gerginliğin artması ve küresel piyasalarında petrolde arz fazlası olacağı endişesinin fiyatlarda aşağı yönlü baskı oluşturduğunu kaydetti.

OPEC'in 22-23 Haziran'da Viyana'da yapılacak toplantısında, üretim artışının yanı sıra, ABD'nin petrol üreticisi ülkelere karşı yaptırımlarının tartışılacağına işaret ediliyor. 

Brent petrolde, teknik olarak 73,03 ila 73,24 dolar aralığının direnç, 72,62 ila 72,82 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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