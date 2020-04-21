Brent petrol fiyatlarında sert düşüş! 18 yılın dibi! | Emtia Haberleri

ABD ham petrolünde dün yaşanan tarihi düşüş sonrası bugün brent petrol de sert düşüşler yaşadı. Brent petrol, yüzde 20'nin üzerinde düşüş kaydederek 18 yılın en düşük seviyeyi gördü.

Brent petrolün varil fiyatı, dün günü 25.48 dolar seviyesinde tamamlarken; Amerikan tipi ham petrol (WTI) yaşanan tarihi düşüşün ardından bugün sert düşüş yaşadı. Brent petrolün varil fiyatı bugün 20 doların altına gerileyerek, 18.13 dolar seviyesine kadar düştü. Böylelikle 2002 yılından beri en düşük seviyeyi gören Brent petrolün varil fiyatı saat 17.11 itibarıyla yüzde 21.71 düşüşle 20.04 dolardan işlem görüyor.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Haziran vadeli WTI de yüzde 42 gerileyerek 11.79 dolar seviyesine kadar düştükten sonra, şu dakikalarda yaklaşık yüzde 27.36 düşüşle 14.79 dolardan işlem görüyor.

YUKARI TEPKİLERDE PETROLE YİNE SATIŞ GELECEKTİR

Enver Erkan - Tera Yatırım Ekonomisti

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Fiyatta günlük anlamda çöküşü yaşayan ve negatif seviyelere düşen bildiğimiz Brent petrol değil, ABD tipi ham petrolün Mayıs vade kontratı… Kontratın vade bitimi olduğu için, fiziki teslimat gününde elinde petrol olmasını istemeyen yatırımcı, elindeki kontratı sattığı için ve long pozisyondan (uzun pozisyon) çıktığı için herkesin satışı kaynaklı böyle bir durum oluştu. Petrolü bu aşırı düşük talep ve yüksek arz döneminde depolamak bir sıkıntı olduğu için, satıcı da petrolü elinden çıkarabilmek için sadece taşıma maliyetine bırakmak ya da üzerine para ödemek zorunda kaldı. Bu da Mayıs vadeli kontratın eksi fiyatlanmasına neden oldu. WTI (Amerikan tipi ham petrol) Haziran kontratına geçti ve şimdi fiyatlar daha normal…

Petrolün genel dinamiği içinde de zaten Covid-19’un ekonomilere getirdiği durağanlık aşırı düşük talepten dolayı fiyatın düşmesine yol açarken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) +’nın arz kesintisinin petrol fazlasını piyasadan çekmeye yeterli olmaması fiyatın düşük kalmaya devam etmesine yol açıyor. Piyasada çok fazla petrol var ve eritecek talep yok. Düşük fiyatlar ABD kaya petrolü üreticisi şirketleri zora sokacağı için Rusya petrol üretmeye devam eder. Arz kesintisi anlaşması da biraz pamuk ipliğine bağlı… Petrol arz ciddi bir şekilde kesilmedikçe düşük kalmaya devam eder.

Aşırı bir fiyatlama oldu ancak, yukarı tepkilerde petrole yine satış gelecektir. Ana trendin aşağı olarak devam etmesini bekleriz. Brent petrol için yukarıda 30 – 35 dolar seviyeleri var. 35 dolar ana direnç, orası aşılmadıkça düşüş eğilimi devam eder.

KISA SÜREDE PETROL FİYATLARINDA BİR CANLANMA BEKLEMİYORUZ

Seda Yalçınkaya Özer - İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

Petrol piyasası ciddi anlamda karıştı. Petrol vadeli kontratları, salgının sebep olduğu talep düşüşünün ardından vade sonu gelmesi ile yatırımcıların fiziki ham petrolün teslimatını almayı istememesiyle tarihte ilk kez sıfır seviyesinin altına indi.

Olayların bu seviyeye gelmesinin sebebi salgının ekonomiyi durma noktasına getirmesi ile birlikte, piyasada çok fazla kullanılmamış petrol kalması ve Amerikan enerji şirketleri depolarının kapasitelerinin dolması ile birlikte bunları koyacak yer bulunamaması oldu.

Mayıs vadede fiyatlar eksi seviyesini gördü. Bugün dünyada mayıs ayına yönelik vadenin son günü. Dolayısıyla vade bittikten sonra WTI (Amerikan tipi ham petrol) Haziran kontratı olan 20 dolar civarında normalleşecektir.

Buna karşın petrolde arz talep dengesizliği sürüyor. Talepte yaşanan düşüş petrol fiyatlarının zayıf seyrini destekliyor. Ülkelerin ekonomilerini açmaya başlaması ile birlikle talep tekrar canlanabilir. Ancak kısa sürede petrol fiyatlarında önemli bir canlanma beklememekteyiz.

ABD HAM PETROLÜNÜN VARİL FİYATI YÜZDE 300 DÜŞTÜ

Petrol vadeli kontratları, corona virüs krizinin neden olduğu derinleşen ekonomik kargaşanın traderları fiziki ham petrolün teslimatını almaktan kaçınma konusunda çaresiz bırakmasının ardından tarihte ilk kez sıfır seviyesinin altına indi. Fiyatların eksiye inmesi talebin ne denli çöktüğünü gösteriyor.

ABD'de, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün mayıs ayı için vadeli işlem sözleşmelerinin süresi bugün dolarken, kontrat sahiplerinin fiziki ham petrolün teslimatını almaktan kaçınmasıyla söz konusu petrolün varil fiyatı yüzde 300'ün üzerinde değer kaybederek eksi 37,63 seviyesine kadar inmişti.

TRUMP: 75 MİLYON VARİL PETROL ALACAĞIZ

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, ABD'deki ham petrol fiyatlarının sıfır doların altına düşmesine ilişkin, "Bu düşüşün nedeni, kimsenin şu anda araba kullanmaması. Fabrikalar, iş yerleri kapalı. ABD olarak, stratejik petrol rezervimize 75 milyon varil petrol alacağız. Şu anda 75 milyon varil alacak kapasitemiz var. Şimdi petrol almanın tam zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün "kısa vadeli" olduğunu kaydeden Trump, "Bu yaşanan, petrolün durumundan ziyade, mali bir durum. Piyasalarda bir tıkanma var, bu nedenle de fiyatlar düştü. 1 ay gibi bir zamanda ham petrol fiyatları 25-28 dolar aralığını görür, diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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