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Brent petrol 51 dolarda tutunmaya çalışıyor

17.05.2017 - 10:59

Brent petrolün varil fiyatı dün ABD'de açıklanan petrol stoklarındaki artışın ardından 51 dolar seviyelerinde işlem görmeye başladı.

Brent petrolün varil fiyatı dün 51,84 dolardan güne başlamış, gün içinde en yüksek 52,32 doları görmüştü. Bu sabah güne 51,24 dolarla başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,31 artarak 51,40 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 48,38 dolardan alıcı buldu.

ABD'de dün Amerikan Petrol Enstitüsünün açıkladığı haftalık petrol verilerinde görülen 882 bin varillik artış, petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Petrol piyasalarında bugün ABD Enerji Enformasyon İdaresi haftalık ham petrol stok verileri takip edilecek. Uzmanlar, haftalık stok verilerinde düşüş beklediklerini ve bu düşüşün de petrol fiyatlarını artıracağı öngörüyor.

Küresel piyasalarda ise bugün ABD'deki siyasi gelişmeler ve haftalık MBA mortgage başvuruları, İngiltere işsizlik verisi ile Avro Bölgesi enflasyon verileri takip edilecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 51,58-51,83 dolar aralığının direnç bölgesi, 51,08-51,33 doların destek seviyesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.


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