Benzin fiyatlarına indirim geldi | Emtia Haberleri

Akaryakıt ürünlerinden benzine düşen petrol fiyatları nedeniyle indirim geliyor. İndirimin bu gece yarısından itibaren geçeli olacak. İndirim tutarı ise 25 kuruş oldu.

Petrol fiyatlarındaki sert düşüş akaryakıt ürünlerinden benzine indirim olarak yansıyor. Yakın zamanda sürekli indirime giren benzin bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş daha ucuzlayacak.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

İstanbul'da 5.54 liradan satılan benzin yeni indirimle birlikte 5.29 liraya gerileyecek.

Etiketler