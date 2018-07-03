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Bankacılık devi petrol fiyat tahminini yükseltti

03.07.2018 - 16:46
Bankacılık devi petrol fiyat tahminini yükseltti

Morgan Stanley, bu yıl sonu için petrol tahminini varil ortalamasında 7.5 dolar artırarak 85 dolara çıkardı.

ABD'li bankacılık devi Morgan Stanley, 2018 için petrol arz tahminlerinde ve buna bağlı olarak yıl sonu petrol fiyat beklentilerinde değişiklik yaptı. İran, Libya ve Angola'nın petrol üretimlerini düşmesini bekleyen Morgan Stanley, Suudi Arabistan için tahminini ise yükseltti.

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Yapılan tahminler sonrasında petrol piyasasının önceden ifade edilenden daha sıkı olmasını bekleyen Morgan Stanley, Brent petrolü için 2018 sonu tahminin 77.5 dolar/varilden 85 dolar/varile çıkardı.

Morgan Stanley yaptığı değerlendirmede, "Petrol fiyatları için riskler güçlü şekilde yukarı yönlü" ifadesine de yer verdi.


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