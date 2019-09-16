Bakan Dönmez açıkladı: 20 yılın en yüksek üretimi | Emtia Haberleri

Bakan Dönmez, "Milli kuruluşumuz Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yurt içi petrol üretiminde günlük 50 bin varili geçerek son 20 yılın en yüksek üretimine ulaştı" dedi.

Bakan Dönmez, yurt içi petrol üretiminde günlük 50 bin varilin geçildiğini ve 20 yılın en yüksek üretimine ulaşıldığını bildirdi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2018'de günlük yurt içi petrol üretiminin 42 bin 330 varil olduğunu belirtti. "Bağımsız enerji güçlü Türkiye" anlayışıyla tüm kaynakların milletin hizmetine sunulacağını kaydeden Dönmez, "Milli kuruluşumuz Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yurt içi petrol üretiminde günlük 50 bin varili geçerek son 20 yılın en yüksek üretimine ulaştı." ifadesini kullandı.

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