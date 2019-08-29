‹ Önceki Haber Petrol fiyatları geriledi Petrol fiyatları geriledi Sonraki Haber › Yılda 1 milyar dolar ihracat hedefliyor Yılda 1 milyar dolar ihracat hedefliyor

ABD'nin petrol üretiminde rekor kırıldı

29.08.2019 - 10:32
ABD'nin petrol üretiminde rekor kırıldı | Emtia Haberleri

ABD'de ham petrol üretiminde geçen hafta günlük ortalama 12,5 milyon varille rekor kırıldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkede ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 161 bin varil arttı. Günlük ortalama ham petrol üretimi Alaska eyaletinde 61 bin varil, diğer eyaletlerde 100 bin varil yükseldi. Böylece, 17-23 Ağustos haftasında dünyanın en büyük ham petrol üreticisi olan ABD'de, 12,5 milyon varille günlük üretimde yeni bir rekor kırılmış oldu.

##$HABER_1457066$##

ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi en son 25-31 Mayıs haftasında 12,4 milyon varile ulaşmış ve üretimde tarihi bir rekor kırılmıştı.

HAM PETROL STOKLARI AZALDI

EIA, ABD'deki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 10 milyon varil (yüzde 2,3) azalışla 427,8 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,1 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 2,7 milyon varil azalış kaydetmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta değişiklik göstermedi ve 644,8 milyon varilde kaldı.

ABD'de benzin stokları geçen hafta 2,1 milyon varil (yüzde 0,9) azalışla 232 milyon varile geriledi. Benzin stokları bir önceki hafta 0,3 milyon varil artmıştı.

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 1,29 milyon varil düşüşle 5,9 milyon varile gerilerken, ihracatı ise günlük ortalama 216 bin varil artışla 3 milyon varile yükseldi. 


Etiketler

‹ Önceki Haber Petrol fiyatları geriledi Petrol fiyatları geriledi Sonraki Haber › Yılda 1 milyar dolar ihracat hedefliyor Yılda 1 milyar dolar ihracat hedefliyor
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.111 Değişim: 1,25% Hacim : 4.966 Mio.TL Son veri saati : 16:58
Düşük 95.782 29.08.2019 Yüksek 97.257
Açılış: 96.130
5,8349 Değişim: 0,36%
Düşük 5,8072 29.08.2019 Yüksek 5,8478
Açılış: 5,8139
6,4555 Değişim: -0,04%
Düşük 6,4389 29.08.2019 Yüksek 6,4764
Açılış: 6,4582
288,87 Değişim: 0,37%
Düşük 287,35 29.08.2019 Yüksek 291,04
Açılış: 287,81
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.