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ABD'nin ham petrol stokları azaldı

24.10.2019 - 09:50
ABD'nin ham petrol stokları azaldı | Emtia Haberleri

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 1,7 milyon varil azaldı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 1,7 milyon varil azalarak piyasa beklentisinin aksine gerçekleşti.ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,7 milyon varil (yüzde 0,4) düşüşle 433,2 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,2 milyon varil yükseleceği yönündeydi.

Ticari ham petrol stokları bir önceki hafta 9,3 milyon varil artış kaydetmişti.Bu sonuçla, ülkedeki ticari ham petrol stokları 5 haftalık yükselişin ardından ilk defa düşüş göstermiş oldu.Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 milyon varil (yüzde 0,2) azalarak 642,4 milyon varile geriledi.Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 3,1 milyon varil (yüzde 1,4) azalarak 223,1 milyon varile düştü. Piyasa beklentisi benzin stoklarının 2,2 milyon varil düşüş göstermesi yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 2,6 milyon varil azalmıştı.

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PETROL ÜRETİMİ REKOR SEVİYEDE SEYRETTİ

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 438 bin varil azalışla 5,86 milyon varile gerilerken, petrol ihracatı ise günlük ortalama 435 bin varil artışla 3,68 milyon varile yükseldi.Söz konusu dönemde ABD'de ham petrol üretimi ise değişiklik göstermedi.

Bu sonuçla, 12-18 Ekim haftasında ABD'nin ham petrol üretimi günlük ortalama 12,6 milyon varille rekor seviyede seyretmiş oldu.EIA'nın "Ekim 2019 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporuna" göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12,3 milyon varil, gelecek yıl ise 13,2 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.


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