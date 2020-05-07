‹ Önceki Haber Piyasalar bugün bu verileri takip edecek Piyasalar bugün bu verileri takip edecek Sonraki Haber › Dolar fiyatlarında son durum Dolar fiyatlarında son durum

ABD'nin ham petrol stokları arttı

07.05.2020 - 09:52
ABD'nin ham petrol stokları arttı | Emtia Haberleri

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 4,6 milyon varil artış gösterdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4,6 milyon varil (yüzde 0,9) artışla 532,2 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 7,7 milyon varil artacağı yönündeydi. Ülkenin ham petrol stokları bir önceki hafta 9 milyon varil yükselmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 1,7 milyon varil (yüzde 0,3) artışla 637,8 milyon varile ulaştı.
Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 3,2 milyon varil (yüzde 1,2) azalışla 256,4 milyon varile geriledi. Piyasa beklentisi benzin stoklarının 43 bin varil artacağı yönündeydi. Ülkenin benzin stokları bir önceki hafta 3,7 milyon varil düşmüştü.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 410 bin varil artışla 5,7 milyon varile, petrol ihracatı günlük ortalama 244 bin varil artışla 3,5 milyon varile ulaştı.

Bu dönemde ABD'nin ham petrol üretimi ise günlük ortalama 123 bin varil düşüş gösterdi. Böylece, ülkenin günlük ham petrol üretimi 25 Nisan-1 Mayıs haftasında yaklaşık 11,9 milyon varil olarak gerçekleşti.

ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi 22-28 Şubat haftasında 13,1 milyon varile ulaşarak rekor kırmıştı.

EIA'nın "Nisan 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,8 milyon varil olması bekleniyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.932 Değişim: -0,65% Hacim : 633 Mio.TL Son veri saati : 10:04
Düşük 97.924 07.05.2020 Yüksek 98.580
Açılış: 98.580
7,2385 Değişim: 0,55%
Düşük 7,1808 07.05.2020 Yüksek 7,2500
Açılış: 7,1992
7,8210 Değişim: 0,60%
Düşük 7,7461 07.05.2020 Yüksek 7,8370
Açılış: 7,7743
392,85 Değişim: 0,65%
Düşük 389,29 07.05.2020 Yüksek 393,34
Açılış: 390,30
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.