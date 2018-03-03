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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

03.03.2018 - 11:24

ABD'nin kısa dönem petrol üretimi hakkında fikir veren petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 artarak, 800'e yükseldi.

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta da artış gösterdi. 

Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, 24 Şubat-2 Mart döneminde ABD'de 1 petrol sondaj kulesi hizmete alındı. Böylece, geçen hafta 799 olan ABD'nin toplam petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 800'e yükseldi. Böylece, ülkede petrol sondaj kulesi sayısı 6 hafta üst üste artış göstermiş oldu.

Ayrıca, ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı son bir yıllık dönemde yaklaşık yüzde 31 arttı. Geçen senenin aynı döneminde ülkedeki toplam petrol sondaj kulesi sayısı 609'du.

Petrol sondaj kulesi sayısındaki haftalık artışa rağmen küresel piyasalarda petrol fiyatları günlük kazançlarını korudu.

TSİ 21.20'de Londra Brent türü ham petrol yüzde 0,6 artışla 64,22 dolardan, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol ise yüzde 0,3 yükselişle 61,23 dolardan işlem gördü.

ABD'nin ham petrol üretimi son 7 haftada 6 kez yükseliş gösterdi. Ülkenin ham petrol üretiminde geçen hafta artış görüldü.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) çarşamba günü açıklanan verilerine göre, ülkenin ham petrol üretimi 17-23 Şubat tarihlerinde, bir önceki haftaya göre günlük ortalama 13 bin varil artışla 10,28 milyon varile ulaştı.

Bu sonuçla ülkenin ham petrol üretimi son 7 haftada 6 kez yükseldi.

EIA'nın şubat ayı "Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ham petrol üretiminin bu yıl 10,6 milyon varile yükselmesi tahmin edilirken, gelecek sene de 11,2 milyon varile ulaşarak dünyanın en büyük ham petrol üreticisi Rusya'yı geçmesi öngörülüyor.


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