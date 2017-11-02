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ABD'de ham petrol ihracatı rekor kırdı

02.11.2017 - 10:53

ABD'de ham petrol ihracatı, 27 Ekim'de günlük bazda 2,13 milyon varile yükselerek rekor kırdı.

Ocak-haziran döneminde ABD'de petrol ihraç eden ülke sayısı 26'ya yükseldi. ABD'de ham petrol ihracatı 27 Ekim'de günlük bazda 2,13 milyon varile yükselerek rekor kırdı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, günlük üretim miktarı 9,5 milyon varile ulaşarak, Temmuz 2015'teki üretim rakamlarına yaklaştı. 

Ülkede ham petrol ihracatı 27 Ekim Cuma, günlük bazda 2,13 milyon varile yükseldi. Bu miktar, ABD'nin petrol ihracatında tarihi rekor olarak kayıtlara geçti. 

ABD'de Aralık 2015'te ham petrol ihracatı üzerindeki yasağın kaldırılmasıyla ham petrol ihraç edilen ülke sayısı da arttı. 

Az sayıda şirketin sınırlı izinlerle ham petrol ihraç ettiği ülkede, ocak-haziran döneminde 26 şirket yurt dışına petrol satabilir hale geldi. 

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EIA verilerine göre, ağustosta en fazla ham petrol ithal edilen ülkeler sırasıyla Kanada, Çin, Birleşik Krallık, Güney Kore ve Hindistan oldu. 

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) eylül ayı petrol piyasası raporuna göre, ABD'nin günlük ihracatı, kartel içindeki 9 ülkenin eylül ayı günlük ham petrol üretimini de geride bıraktı.

HAM PETROL YASAĞININ GEÇMİŞİ

ABD'nin, müttefiki İsrail'i Yom Kippur Savaşı'nda desteklemesinin ardından dönemin OPEC üyesi ülkeleri 1973'de ABD ve batılı ülkelere petrol ihraç etmeyeceğini açıklamıştı. 

Bu dönemde ABD'de benzin istasyonlarının önünde kilometrelerce kuyruk oluşmuş ve petrolde dışa bağımlılığın azaltılması hedeflenmişti. 

ABD Kongresi ortaya çıkan bu sorunu çözmek amacıyla üretilen ham petrolün büyük bölümünün çok nadir ve özel izinler haricinde ihraç edilememesine yönelik karar aldı ancak 2008'deki kaya petrolü devriminin ardından ABD'de ham petrol üretimi ve stoklar çok hızlı biçimde yükselince, ham petrol ihraç yasağı da tartışılmaya başlandı. 

Çevreci politikalarıyla bilinen eski ABD Başkanı Barack Obama, yasağın kaldırılmasına karşı olmasına rağmen ABD Kongresinde çoğunluğu elde eden Cumhuriyetçi Parti üyeleri Aralık 2015'te yasağın kaldırılmasını sağladı. 


Etiketler

  • petrol
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  • EIA
  • enerji
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