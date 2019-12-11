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ABD petrol fiyatı tahminini yükseltti

11.12.2019 - 13:53 | Son Güncelleme :
ABD petrol fiyatı tahminini yükseltti | Emtia Haberleri

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) "Aralık 2019 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, 2020'de Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 60,50 dolar, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının da 55 dolar olacağı öngörülüyor.

Kasım raporunda gelecek yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 60 dolar, WTI tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının ise 54,50 dolar olacağı tahmin edilmişti.

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EIA'nın bu ayki raporunda, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin ham petrol üretimlerini 2020'nin ilk çeyreğinde günlük 500 bin varil azaltma kararının, fiyatların yükselmesinde etkili olacağı belirtildi.

ÜRETİM BEKLENTİSİ AŞAĞI ÇEKİLDİ

ABD'nin gelecek yıla ilişkin ham petrol üretim beklentisi ise günlük ortalama 100 bin varil aşağı çekildi. Buna göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin gelecek yıl 13,2 milyon varil civarında gerçekleşeceği öngörülüyor.

EIA'nın kasım ayı raporunda, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2020'de 13,3 milyon varil olacağı tahmin edilmişti. ABD, Kasım 2018'de Suudi Arabistan ve Rusya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük ham petrol üreticisi olmuştu.

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