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ABD petrol fiyatı tahminini düşürdü

11.09.2019 - 10:17
ABD petrol fiyatı tahminini düşürdü | Emtia Haberleri

ABD Enerji Enformasyon İdaresi gelecek yıl için petrol fiyatı beklentisini 3 dolar indirdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) "Eylül 2019 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, gelecek yıl Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının 62 dolar, ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolünün ortalama varil fiyatının da 56,5 dolar olacağı öngörülüyor.

EIA'nın ağustos ayı raporunda, gelecek yıl Brent petrolün varil fiyatının 65 dolar, WTI petrolün de 59,5 dolar olacağı tahmin edilmişti. Böylece, her iki ham petrol türünde gelecek yıla ilişkin varil fiyat beklentisi 3 dolar aşağı çekilmiş oldu. Bu aşağı yönlü fiyat revizyonunda küresel ekonomik göstergelerin zayıflamaya devam etmesi etkili oldu.

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ABD ile Çin arasında devam eden ticaret gerginliğine işaret edilen rapora göre, her iki ülkenin birbirine karşı uyguladığı gümrük tarifeleri nedeniyle petrol fiyatlarında günlük sert düşüşler görüldü.

ÜRETİM BEKLENTİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

ABD'nin bu yıl ve gelecek yıla ilişkin ham petrol üretim beklentisi de aşağı çekildi. Rapora göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12,2 milyon varil, gelecek yıl ise 13,2 milyon varile gerileyeceği öngörülüyor.

EIA'nın ağustos ayı raporunda, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2019'da 12,3 milyon varil, 2020'de ise 13,3 milyon varil olacağı tahmin edilmişti. Ülkede ham petrol üretimi temmuz ayında günlük ortalama 11,7 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.


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