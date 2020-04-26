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6 hafta üst üste azaldı

26.04.2020 - 13:54
6 hafta üst üste azaldı | Emtia Haberleri

ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 60 azalarak 6 hafta üst üste düşüş gösterdi.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 18-24 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 60 azalarak 378'e geriledi.

Ayrıca, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 6 hafta üst üste düşüş gösterirken bu süre içinde toplam 305 adet azalmış oldu.

Perşembe günü 21,33 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 21,44 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma günü 17,19 dolar düzeyinde kapatmıştı. WTI perşembe günü 16,50 dolardan kapanmıştı. 


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