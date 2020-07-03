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16 haftadır azalıyor

03.07.2020 - 09:54 | Son Güncelleme :
16 haftadır azalıyor | Emtia Haberleri

ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 adet azaldı. Böylece, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 16 hafta üst üste düşüş göstermiş ve toplam 498 adet azalmış oldu.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 27 Haziran-2 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 3 adet azalarak 185'e geriledi ve Haziran 2009'dan bu yanaki en düşük seviyeye geriledi.

Dün günü 43,14 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı bugün 08.34'te 42,67 dolar seviyesinden işlem gördü. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise aynı dakikalarda 40,22 dolar seviyesindeydi. WTI dünü 40,65 dolar seviyesinde tamamladı.

ABD'de piyasalar 4 Temmuz Bağımsızlık Günü nedeniyle bugün kapalı olacak.


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