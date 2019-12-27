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Zorunlu Deprem Sigortası'nda değişiklik

27.12.2019 - 08:59 | Son Güncelleme :
Zorunlu Deprem Sigortası'nda değişiklik | Ekonomi Haberleri

Zorunlu Deprem Sigortası'nda mesken için verilebilecek teminat tutarı azami olarak yapı tarzına bakılmaksızın 240 bin liraya yükseltildi.

Zorunlu Deprem Sigortası olan DASK'ta değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre 01/01/2020'den itibaren geçerli olmak üzere meskenler için verilebilecek teminat tutarı azami olarak yapı tarzına bakılmaksızın 215 bin liradan 240 bin liraya yükseltildi.

Ayrıca ödenecek asgari prim tutarı her halükarda risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 120 TL, 100 TL, 75 TL, 60 TL, 50 TL, 40 TL ve 35 TL’den az olamayacak.

Yapı tarzındaki sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedellerinde de değişikliğe gidildi. Betonarme için daha önce 1020 lira olan metrekare bedeli 1134 liraya, diğer yapılar için olan 725 liralık metrekare bedeli de 782 liraya yükseltildi.

01/01/2020 tarihinden önce yapılan poliçelerde de yeni tutarlar geçerli olacak.

 


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