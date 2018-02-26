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Zorlu Holding'den 4,5 milyar dolarlık yatırım

26.02.2018 - 09:03

Zorlu Holding ve Çinli GSR Capital, 4.5 milyar dolar yatırımı içeren ortaklık için ön anlaşma imzaladı.

Zorlu Holding, Çinli GSR Capital ile elektrikli otomobiller ve enerji depolama pillerine yönelik 4.5 milyar dolarlık yatırımı içeren ve iki alanı kapsayan ortaklık için ön anlaşma imzaladı.

Zorlu Holding'den dün yapılan açıklamada bu anlaşma ile GSR Capital, Zorlu Grubu şirketlerinden Vestel ile elektrikli otomobiller ve enerji depolama pillerine yönelik 25,000 megawatt (MW) potansiyel kapasiteye sahip olması hedeflenen batarya fabrikasını yüzde 50 ortaklıkla kuracak.

GSR Capital, ayrıca Zorlu Holding'in grup şirketlerinden Meta Nikel'e yüzde 50 ortak olacak.

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Zorlu Holding CEO's Ömer Yüngül GSR Capital ile geniş kapsamlı bir anlaşma yaptıklarını belirterek, "2018'de pil üretimimizin başlamasını ve 2023 yılında tamamlanarak aktif olmasını hedefliyoruz. Böylece telefonlar ile başlayan şimdi elektrikli otomobillerde ve enerjinin depolanmasında da kullanılan pil yatırımı ile Türkiye'de ekonomik büyümeye katkı sağlayacağız. Meta Nikel'de 1 milyar dolara ara mamul ihraç edecekken katma değerli bir ürün haline getirip 6 milyar dolarlık ihracat yapmış olacağız" dedi.

Yapılan bu ortaklık anlaşması çerçevesinde 4,000 kişiye istihdam sağlanacağının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Anlaşma kapsamında ayrıca, iki grubun malzeme, mekanik ve yazılım alanlarında Çin ve Türkiye'de AR-GE merkezleri kurması hedefleniyor. 2018 yılı içerisinde, batarya paketleme işleminin başlaması, ardından da 4 yıllık bir dönem içinde komple batarya üretimine yönelik yatırımın tamamlanması hedefleniyor. Yatırımı 2018'de başlayacak ve 2023'te tamamlanarak devreye alınacak tesis ara mamulden yazılıma kadar tüm süreçleri kapsayacak ve yılda 25,000 MW kapasiteyle batarya üretecek."

Yüngül, 2023'te devreye alacakları 25,000 MW kapasiteli batarya fabrikası ile 500,000 adet elektrikli araca batarya sağlayacaklarını kaydetti. 


Etiketler

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  • GSR Capital
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