Zorlu Enerji'den borçlanma aracı ihracı kararı | Ekonomi Haberleri

Zorlu Enerji 600 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kararı aldı.

Zorlu Enerji yurt içinde 600 milyon liraya kadar en fazla beş yıl vadeli TL cinsi borçlanma aracı niteliğinde sermaye piyasası aracı ihraç kararı aldı. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, satışın nitelikli yatırımcılara yönelik olduğu belirtildi.