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Zorlu Enerji 250 milyon dolarlık kredi alıyor

27.03.2018 - 15:13

Zorlu Enerji, Kuwait Investment Agency'den beş yıl vadeli 250 milyon dolar tutarında kredi aldı.

Zorlu Enerji, KAP'a yaptığı açıklamada, KIA'ya doğrudan bağlı ve altyapı projelerine yatırım yapan Wren House Infrastructure Management Limited'ın aracılığı ile alınan kredinin uzun vadeli borçlanma ve yeni finansal kaynaklar yaratma stratejisi kapsamında kullanılacağı belirtildi.

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Yıl sonu bilançosuna göre Zorlu Enerji'nin 2.4 milyar lirası kısa vadeli, 5 milyar lirası uzun vadeli olmak üzere 7.4 milyar lira tutarında döviz ve TL cinsi finansal borcu bulunuyor.

Toplam borcun sadece yüzde 22'sinin 5 yıldan uzun vadesi bulunuyor.


Etiketler

  • Zorlu Enerji
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