Zorlu Enerji 100 milyon dolarlık kredi alıyor

Zorlu Enerji Export Development Canada ile 100 milyon dolar tutarında kredi sözleşmesi imzaladı.

Zorlu Enerji Kanada'nın ihracat kredisi kuruluşu Export Development Canada ile 100 milyon dolar tutarında kredi sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, uzun vadeli borçlanma ve yeni finansal kaynaklar yaratma stratejisi doğrultusunda alınan kredinin 5 yıl vadeli olduğu belirtildi.

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Açıklamaya göre söz konusu kredi, şirketin kurumsal ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılacak.

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