Ziraat Bankası'nın mevduat ürünlerine büyük ilgi | Ekonomi Haberleri

Ziraat Bankası'nın enflasyon korumalı mevduat ürünlerine 10 günde büyük talep gerçekleşti. Bankada 30 bin yeni hesap açıldı, 2 milyar liradan fazla mevduat toplandı.

Ziraat Bankası Perakende Şube Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar, birikimlerini enflasyona karşı korumak amacı ile yabancı para mevduatta tutan müşterilerin tasarruflarını Türk Lirası mevduatta değerlendirmelerini teşvik etmek ve tasarruf tabanını geliştirmek amacıyla 22 Nisan 2019 tarihinde uygulamaya aldıkları mevduat ürünleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Enflasyona Endeksli Faiz Korumalı ve Enflasyon Korumalı Mevduat ürünlerinin 22 Nisan 2019 tarihinden bugüne kadar geçen süre içerisinde müşteriler tarafından yoğun bir talep gördüğünü ve çok sayıda müşterinin Ziraat Bankası şubelerine geldiğini, Türk Parası ve Yabancı Para yatırımlarını gerek döviz hesaplarını bozdurarak gerekse yastık altındaki birikimlerini Ziraat Bankası’na getirerek Enflasyona Endeksli Mevduat Ürünlerinden hesap açarak değerlendirdiklerini anlatan Çakar “22 Nisan’dan bugüne kadar yeni mevduat ürünlerimizden açılan hesap sayımız 30.000’i hesap bakiyemiz ise 2 milyar TL’yi geçti.

Müşterilerimizin yeni ürünlerimize bugüne kadar gösterdikleri yoğun ilgi bize ürünlerimizin sektörde ihtiyaç duyulan önemli bir boşluğu doldurduğunu göstermiştir. Sektörün müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürünler geliştirmesi hem müşteri memnuniyeti hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak gibi iki önemli kazancı beraberinde getirmektedir. Ziraat Bankası ülke ekonomisinin ve müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu şekilde çalışmalarına devam edecektir” dedi.

VADESİ 1 YILDAN UZUN VADELİ ENFLASYON KORUMALI MEVDUAT ÜRÜNÜNDE STOPAJ KESİNTİSİ YAPILMAYACAK

1 yıldan uzun vadeli Enflasyon Korumalı Mevduat ürününde stopaj kesintisinin kaldırılması ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Çakar “Müşterilerimize beklediğimiz müjdeli haberi de bugün vermekten mutluluk duyuyoruz. 30 Nisan tarihinde yayımlanan karar ile enflasyon oranına bağlı değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda stopaj oranı sıfır olarak belirlendi. Bu karar ile 366-370 gün vadeli Enflasyon Korumalı Mevduat ürününde stopaj oranı sıfır olarak uygulanmaya başlanmıştır. Böylece 1 yıldan uzun vadeli Türk Lirası yatırım yaparak yüksek getiri elde etmek isteyen tüm müşterilerimiz çok önemli bir avantaj sağlamış oldu” diyerek sözlerini tamamladı.