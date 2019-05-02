‹ Önceki Haber "Kıdem tazminatında tam mutabakat aranmalı" "Kıdem tazminatında tam mutabakat aranmalı" Sonraki Haber › Kanada’dan Bitcoin madencilerini çekmek için ucuz elektrik Kanada’dan Bitcoin madencilerini çekmek için ucuz elektrik

Ziraat Bankası'nın mevduat ürünlerine büyük ilgi

02.05.2019 - 14:51
Ziraat Bankası'nın mevduat ürünlerine büyük ilgi | Ekonomi Haberleri

Ziraat Bankası'nın enflasyon korumalı mevduat ürünlerine 10 günde büyük talep gerçekleşti. Bankada 30 bin yeni hesap açıldı, 2 milyar liradan fazla mevduat toplandı.

Ziraat Bankası Perakende Şube Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar, birikimlerini enflasyona karşı korumak amacı ile yabancı para mevduatta tutan müşterilerin tasarruflarını Türk Lirası mevduatta değerlendirmelerini teşvik etmek ve tasarruf tabanını geliştirmek amacıyla 22 Nisan 2019 tarihinde uygulamaya aldıkları mevduat ürünleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Enflasyona Endeksli Faiz Korumalı ve Enflasyon Korumalı Mevduat ürünlerinin 22 Nisan 2019 tarihinden bugüne kadar geçen süre içerisinde müşteriler tarafından yoğun bir talep gördüğünü ve çok sayıda müşterinin Ziraat Bankası şubelerine geldiğini, Türk Parası ve Yabancı Para yatırımlarını gerek döviz hesaplarını bozdurarak gerekse yastık altındaki birikimlerini Ziraat Bankası’na getirerek Enflasyona Endeksli Mevduat Ürünlerinden hesap açarak değerlendirdiklerini anlatan Çakar “22 Nisan’dan bugüne kadar yeni mevduat ürünlerimizden açılan hesap sayımız 30.000’i hesap bakiyemiz ise 2 milyar TL’yi geçti.

Müşterilerimizin yeni ürünlerimize bugüne kadar gösterdikleri yoğun ilgi bize ürünlerimizin sektörde ihtiyaç duyulan önemli bir boşluğu doldurduğunu göstermiştir. Sektörün müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürünler geliştirmesi hem müşteri memnuniyeti hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak gibi iki önemli kazancı beraberinde getirmektedir. Ziraat Bankası ülke ekonomisinin ve müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu şekilde çalışmalarına devam edecektir” dedi.

VADESİ 1 YILDAN UZUN VADELİ ENFLASYON KORUMALI MEVDUAT ÜRÜNÜNDE STOPAJ KESİNTİSİ YAPILMAYACAK

1 yıldan uzun vadeli Enflasyon Korumalı Mevduat ürününde stopaj kesintisinin kaldırılması ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Çakar “Müşterilerimize beklediğimiz müjdeli haberi de bugün vermekten mutluluk duyuyoruz. 30 Nisan tarihinde yayımlanan karar ile enflasyon oranına bağlı değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda stopaj oranı sıfır olarak belirlendi. Bu karar ile 366-370 gün vadeli Enflasyon Korumalı Mevduat ürününde stopaj oranı sıfır olarak uygulanmaya başlanmıştır. Böylece 1 yıldan uzun vadeli Türk Lirası yatırım yaparak yüksek getiri elde etmek isteyen tüm müşterilerimiz çok önemli bir avantaj sağlamış oldu” diyerek sözlerini tamamladı.


‹ Önceki Haber "Kıdem tazminatında tam mutabakat aranmalı" "Kıdem tazminatında tam mutabakat aranmalı" Sonraki Haber › Kanada’dan Bitcoin madencilerini çekmek için ucuz elektrik Kanada’dan Bitcoin madencilerini çekmek için ucuz elektrik
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.179 Değişim: -1,30% Hacim : 5.021 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 93.920 02.05.2019 Yüksek 96.050
Açılış: 95.730
5,9610 Değişim: -0,09%
Düşük 5,9571 02.05.2019 Yüksek 5,9837
Açılış: 5,9664
6,6731 Değişim: -0,17%
Düşük 6,6718 02.05.2019 Yüksek 6,7128
Açılış: 6,6842
243,59 Değişim: -0,55%
Düşük 243,03 02.05.2019 Yüksek 245,30
Açılış: 244,94
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.