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Ziraat Bankası yeni banka kurdu

02.05.2017 - 14:59

Ziraat Bankası, Gürcistan'ın 3 kentinde yürüttüğü faaliyetlerini kuruluşu tamamlanan JSC Ziraat Bank Georgia altında birleştirdi. Yeni banka ülkede diğer bankalar gibi yerel ölçekte hizmet verecek.

Ziraat Bankası, Gürcistan'da JSC Ziraat Bank Georgia adıyla bir banka kurdu. Ziraat, Tiflis, Batum ve Marneuli şubeleriyle 1998 yılından beri Gürcistan’da yürüttüğü faaliyetlerini yeni banka altında topladı. Banka faaliyetlerine bugün itibariyle başladı.

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JSC Ziraat Bank Georgia, Gürcistan'da Türk kurum ve kuruluşlara, Gürcü firmalara ve yabancı ticari şirketlere hizmet veren yerel bir banka olmayı hedefliyor. Ayrıca, internet bankacılığı, bireysel krediler, kart ürünleri gibi ürünler ile bireysel bankacılık alanında da faaliyet yürütülecek.

Banka'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Ziraat Bankası’nın Gürcistan’daki varlığının şube statüsünden yeni bir bankaya dönüşümü ile Türkiye-Gürcistan arasındaki dış ticaretin geliştirilmesi, Türkiye’deki bankacılık tecrübesinin Gürcistan’da da uygulanması ve nihai olarak sektörde ilk sıralarda yer alınması amaçlanmaktadır. Tarihi İpek Yolu hattında önemli bir konuma sahip olan Gürcistan’ın, tamamlanma aşamasına gelen Bakü-Tiflis-Kars demiryolu ile güçlü konumunu daha da pekiştireceği, Banka olarak söz konusu hat üzerindeki ülkelerdeki varlığımızın daha da önem kazanacağı ve Ziraat Finans Grubu olarak ülkeler arası ticaretin gelişimine katkı sağlanması hedeflenmektedir"


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