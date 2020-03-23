‹ Önceki Haber Altın fiyatında bu seviyeye dikkat Altın fiyatında bu seviyeye dikkat Sonraki Haber › Tüketici güven endeksi açıklandı Tüketici güven endeksi açıklandı

Ziraat Bankası kredi ödemelerini ertelendi

23.03.2020 - 10:01 | Son Güncelleme :
Ziraat Bankası kredi ödemelerini ertelendi | Ekonomi Haberleri

Ziraat Bankası, virüs salgınına ilişkin önlemler alındığını duyurdu. Buna göre, firmalara ilave kredi limiti tahsis edilecek. 31 Mart'ta ödenmesi gereken kredi ödemeleri ertelendi.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Küresel çapta yaşanan ve ülkemizi de etkileyen Covid-19 salgınının ekonomik yaşama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle alınan önlemler kapsamında Ziraat Bankası olarak yeni destek adımlarını kamuoyunun bilgi ve dikkatine sunmak isteriz.

Bu vesileyle öncelikle, salgında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tedavi altındaki vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Bu süreci aşmak için en çok ihtiyaç duyduğumuz hususun toplumsal farkındalık ile güçlü birliktelik olduğuna, devletimizin ve milletimizin el ele vererek en kısa zamanda bu badirenin üstesinden geleceğine inanıyoruz.

##$$ILISKILIHABERWIDGET##$$

Hazine ve Maliye Bakanlığımızın hızla almaya başladığı ve tüm ekonomi kurumlarımızla birlikte Ziraat Bankası olarak bizlerin de katkı sunduğu önlemlerle, mevcut durumu en az zararla atlatan ülkelerden birisi olacağımıza güvenimiz tamdır.

Vatandaşlarımızın işsiz kalmasının önüne geçebilmek ve aynı zamanda üretim altyapımızı ve iş gücü piyasamızı ayakta tutmak ekonominin tüm paydaşlarının ortak hedefi olmalıdır.

Bu hedef doğrultusunda - Bankamız şubeleri 09:00 - 17:00 saatleri arasında müşterilerimize hizmet vermeye devam edecektir.

Bu yaklaşımla, “Ekonomik İstikrar Kalkanı” hamlesi doğrultusunda, Ziraat Bankası yeni bir adım atıyor; vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın bu dönemde nakit akışlarında yaşayabilecekleri bozulmaya karşı aşağıda belirtilen destekleri devreye alıyor.

Bu kapsamda:

1) 31.03.2020 tarihinde ödenmesi gereken dönem sonu taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin talepleri üzerine söz konusu ödemelerin ötelenmesine imkan verilmesi,

2) Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan müşterilerimizin mevcut kredilerinin;

6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle, uygun vadeli yapılandırma uygulamalarının geliştirilmesi,

3) Personel maaşlarını, Bankamız üzerinden ödeyen firmaların 2020 Şubat ayı sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla;

Önümüzdeki 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilmesi,

4) Kredili müşterilerimiz tarafından Bankamız üzerine keşide edilmiş çeklerinin ödenmesi amacıyla kullanılmak üzere; genel kredi limitlerinin artırılarak ilave nakit kredi limiti tahsis edilmesi,

5) İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere; Bankamız kurumsal kredi kartı ve DBS limiti bulunan müşterilerimizin kurumsal kart limitlerinin artırılması, tedbirlerini bugünden itibaren uygulamaya almış bulunuyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
84.246 Değişim: -1,81% Hacim : 8.187 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 82.528 23.03.2020 Yüksek 86.587
Açılış: 83.044
6,5846 Değişim: 0,49%
Düşük 6,5266 23.03.2020 Yüksek 6,6094
Açılış: 6,5528
7,0821 Değişim: 0,86%
Düşük 6,9716 23.03.2020 Yüksek 7,1305
Açılış: 7,0216
329,19 Değişim: 4,23%
Düşük 313,06 23.03.2020 Yüksek 329,27
Açılış: 315,83
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.