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Ziraat Bankası kredi faizlerini indirdi

01.08.2019 - 10:57 | Son Güncelleme :
Ziraat Bankası kredi faizlerini indirdi | Ekonomi Haberleri

Ziraat Bankası, kredi faiz oranlarını 1 Ağustos'tan geçerli olmak üzere indirdi. Konut kredisinde faiz oranı 0.99'a, tüketici kredisinde ise yüzde 1.49'a indirildi.

Ziraat Bankası konut kredisinde 500 bin liraya kadar olan azami 180 ay vadelerde aylık faiz oranını yüzde 0.99 olarak belirledi. Bununla birlikte tüketici kredilerinde ise 60 aya kadar vadede faiz yüzde 1.49'a indirildi.


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