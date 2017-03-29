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Zeybekci'den 'Halkbank' açıklaması

29.03.2017 - 17:25

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanmasıyla ilgili, "ABD'nin yaptığı kabalık ve saygısızlık" dedi.

 Halk Bankası Genel Müdür yardımcısı illegal bir örgütün temsilcisi değil. Onun ifadesine ihtiyaç varsa, madem dostsak, müttefiksek niye köşenin arkasında bekliyorsun, sütrede pusu kuruyorsun" dedi.

İzmir'de basın kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelen Zeybekci, Türkiye'nin ekonomi, yatırım, dış ticaret anlamında olumlu bir ortama girdiğini, 15 Temmuz darbe girişimine rağmen yatırım ve teşvik sistemiyle ilgili hükümet olarak vadettikleri projeleri hayata geçirdiklerini, 2016 son çeyreğinde görülen iyileşme ve bu yıl başındaki göstergelerin hedeflere ulaşılacağını gösterdiğini ifade etti.

"İhracatta mart ayında rekor denemesi yapacağız" diyen Zeybekci, 2017'deki ihracat seferberliğiyle ihracata dayalı büyüme yakalanacağını dile getirdi.

Zeybekci, Türkiye'de ekonomik verilerin terörle mücadele, 15 Temmuz ihaneti ve dünyada ülke aleyhine yürütülen negatif algı operasyonlarına rağmen oldukça iyi olduğunu, hiçbir şeyden ödün vermeden devam ettiklerini, kamu borçlarının milli gelire oranı, bütçe açığı, cari açık, ihracatın ithalatı karşılama oranı gibi göstergelerin olumlu yönde ayrıştığına işaret etti.

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sürecine dikkati çeken Zeybekci, bu tarihi değişikliğin kamuoyunda sağlıklı tartışılmadığı kaydetti.

Piyasaların süreci yakından takip ettiğini, gelecek haftadan itibaren halk oylaması sonuçlarının satın alınmaya başlayacağını dile getiren Zeybekci, 7 Haziran 2015 öncesi anketlerin yayınlandığı 20 Mayıs haftasında TL ve faizdeki olumsuz kıpırdanmaların ortaya çıktığını, piyasanın anket sonuçlarına göre pozisyon aldığını hatırlattı.

Zeybekci, "Önümüzdeki haftadan itibaren artık piyasaların pozitif algılamayla 16 Nisan'ı pozitif olarak satın almaya başladıklarını göreceğiz." diye konuştu.

"KABALIK VE SAYGISIZLIK"

Bundan sonraki bölümünde görüntü alınmasına izin verilmeyen toplantıda bir gazetecinin Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanmasıyla ilgili değerlendirmesini sorması üzerine Bakan Zeybekci, ABD'nin yaptığında kasıt bulunduğunu ifade etti.

Zeybekci, "ABD'nin yaptığı kabalık ve saygısızlık. Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı illegal bir örgütün temsilcisi değil, ABD'ye seyahat edebilen birisi. Bilgiye, onun ifadesine ihtiyacı varsa, hani müttefiktik hani dosttuk. Böyle bir durum varsa, ihtiyacın varsa madem dostsak, müttefiksek bunu neden saklıyorsun, niye köşenin arkasında bekliyorsun, sütrede pusu kuruyorsun. Bu kabalık ve saygısızlık, başka hiçbir şey değil. Sonuçlarını görmeden, ne için böyle bir şey yapıldığını, ne soracaklarını bilmeden bunun bir ülke meselesi veya komplo olduğunu söylemek zor." diye konuştu.


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