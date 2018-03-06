Zeybekci'den çelik ve alüminyum açıklaması

Ekonomi Bakanlığı'ndan, "Çelik sektöründeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz; AB ile DTÖ platformunda birlikte hareket etme yönünde mutabakata varıldı" açıklaması yapıldı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD'nin çelik ithalatına ek vergi açıklamasının ardından sektördeki gelişmelere yönelik dün AB Ticaret Komiseri Cecilia Malmström ile telefonda görüşürken, ilerleyen süreçte Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) platformunda birlikte hareket edilmesi yönünde mutabakata varıldı.

Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm dünyaya yönelik çeliğe karşı yüzde 25, alüminyuma karşı ise yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirileceği yönündeki açıklaması hatırlatılarak, "Bakanlığımızca söz konusu gelişmeler yakinen takip edilmekte; ABD ve diğer ihracatçı ülke/ülke grupları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır" denildi ve şöyle devam edildi:

##$HABER_1444506$##

"Bu çerçevede Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci, 5 Mart 2018 tarihinde AB Ticaret Komiseri Cecilia Malmström ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. İki taraf, ilerleyen süreçte Dünya Ticaret Örgütü platformunda birlikte hareket edilmesi yönünde mutabakata varmıştır."

Açıklamada 2017 yılı itibarıyla çelikte ABD'ye ihracatın 1.2 milyar dolar, alüminyumda ise 78.5 milyon dolar olduğu belirtildi.

Etiketler