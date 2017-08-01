Zeybekci: Yüzde 7'nin üzerinde büyüme bekliyoruz

Ekonomi Bakanı Zeybekci, üçüncü çeyrekte yüzde 7'nin üzerinde büyüme beklediklerini açıkladı.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "İkinci çeyrekte yüzde 5’in üzerinde, üçüncü çeyrekte ihracatın destek vermesiyle yüzde 7’nin üzerinde büyüme bekliyoruz" dedi. Zeybekci "İhracatın büyümeye katkı verdiği ortamı bozmayacağız, bozdurmayacağız. İkinci çeyrekte yüzde 5’in üzerinde, üçüncü çeyrekte ihracatın destek vermesiyle yüzde 7’nin üzerinde büyüme bekliyoruz" şeklinde ekledi.
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