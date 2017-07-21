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Zeybekci: Faizler olması gerekenden yüksek

21.07.2017 - 14:19

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Türkiye'de faiz oranlarının olması gerekenden daha yüksek olduğunu belirtti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'de faizlerin gerekenden yüksek olduğunu, Merkez Bankası'nın (TCMB) bununla mücadele gücü ve hareket alanlarının bulunduğunu söyledi. Zeybekci mevduat faizlerini kontrol altına almak için karşılık oranları ve vergilerin kullanılabileceğini de dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkilileri, Türkiye'de faiz oranlarının yüksek olduğunu sıklıkla gündeme taşıyorlar.

Reuters ile gerçekleştirdiği söyleşide Zeybekci, "Nominal faiz, mevduat ve kredi faizleri hakikaten olması gerekenin üzerinde. Bunu aşağı çekmenin yolu enflasyonla kalıcı mücadele ve Türkiye'nin finans imkanlarını genişletmektir" dedi.

Zeybekci şöyle devam etti:

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"Faizle ilgili şu anda TCMB'nin elinde çok güçlü hareket alanı var. Günü gelince, ortam olgunlaştığında gerekli adımları atacaktır. Ancak piyasaların şu anda faizle ilgili güçlü bir aşağı yöneliminin başlamadığını, bir direnç noktasında olduğunu görüyoruz."

Türkiye ekonomisinin her alanda yaşadığı iyileşmelerin, paraya ucuz ulaşmada da yakalanması gerektiğini söyleyen Zeybekci, "TCMB'nin faizlerin indirilmesiyle ilgili elindeki enstrümanlar" konusunda da şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şu adımlar atılacak demiyorum. Ama öyle bir iklim doğacak ki, (faizleri düşürmek için) adımlar atılacak. Bu konuda piyasayı fazla zorlayamazsınız. Mevduatın, kredinin üzerindeki kamu maliyetine tekrar bakmak lazım. Ben orada iyileştirme yapılabileceğini görüyorum. İyileştirmede kullanılacak araç, alınan karşılık oranları ya da vergilerin düşürülmesi olabilir."

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Hedeflerinin enflasyonu tek hanelere düşürmek daha sonra da yüzde 8-8.5 düzeylerini yakalamak olduğunu vurgulayan Zeybekci, şöyle devam etti:

"Bu sene enflasyonda radikal iyileşmeleri görmek pek olası görünmüyor. Ama tek haneli rakamda tutmak, hele yüzde 9'un altına düşmeyi öngörebiliyorum. O anlamda tedbirler almaya devam ediyoruz. Fiyat spekülasyonlarıyla ilgili yapabileceğimiz başka şeyler de var."

Enflasyon Haziran'da 9 yılın zirvesinden düşüşünü sürdürerek, yüzde 10.90'a inmişti. Beklentiler Temmuz ayında düşüşün devamı, ardından da yeniden yükseliş yaşanacağı yönünde.

TCMB'nin Temmuz beklenti anketinde de yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9.49'a gerilemişti.


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