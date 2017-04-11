Zeybekci enflasyon düşüşü için tarih verdi

Ekonomi Bakanı Zeybekci, enflasyonun nisan ayında yükselmeyeceğini ancak istenilen düşüşün mayıs ayı itibarıyla başlayacağını belirtti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, önemli açıklamalarda bulundu. Zeybekci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Borsa ve hazine tahvillerine yabancı ilgisi başladı bu kura da yansıyacaktır, bu haftadan itibaren özellikle de önümüzdeki hafta piyasalarda ciddi iyimserlik görebiliriz

*Bu yıl ilk çeyrekte ihracat büyümeye katkı verecek, geçen yılki negatif etki 2017'nin tamamında da pozitif olacak

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*İhracatta Nisan ayı beklentilerimiz olumlu

*Gıdada yeter ki fiyatlar artmasın, kayıt dışı olup olmaması umrumda değil

*Enflasyon Nisan'da yükselmeyecek ancak istediğimiz aşağı iniş de başlamayacak, Mayıs itibarıyla düşüş başlayacak; yıl sonu yüzde 8.5'e ulaşacağız, belki aşağısı da olabilir

*Enflasyonla mücadele için bize bugüne kadar öğretilen tedbirler talebi daralt, sıkı politika uygula, faiz artır; bu şekilde enflasyon düşmez aksine artar

*Enflasyon yükseliyor diye faiz artır isteği geliyor bu enflasyon problemini daha da körükler

*Enflasyon sepetindeki gıda payı yüzde olarak yüksek, fiyatlardaki oynaklık da en yakın rakibin iki katı; enflasyonda çift hane yüzde 11 üzeri sunni, bu faizlere de yansıyor

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