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Zeybekci enflasyon düşüşü için tarih verdi

11.04.2017 - 12:17

Ekonomi Bakanı Zeybekci, enflasyonun nisan ayında yükselmeyeceğini ancak istenilen düşüşün mayıs ayı itibarıyla başlayacağını belirtti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, önemli açıklamalarda bulundu. Zeybekci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Borsa ve hazine tahvillerine yabancı ilgisi başladı bu kura da yansıyacaktır, bu haftadan itibaren özellikle de önümüzdeki hafta piyasalarda ciddi iyimserlik görebiliriz

*Bu yıl ilk çeyrekte ihracat büyümeye katkı verecek, geçen yılki negatif etki 2017'nin tamamında da pozitif olacak

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*İhracatta Nisan ayı beklentilerimiz olumlu

*Gıdada yeter ki fiyatlar artmasın, kayıt dışı olup olmaması umrumda değil

*Enflasyon Nisan'da yükselmeyecek ancak istediğimiz aşağı iniş de başlamayacak, Mayıs itibarıyla düşüş başlayacak; yıl sonu yüzde 8.5'e ulaşacağız, belki aşağısı da olabilir

*Enflasyonla mücadele için bize bugüne kadar öğretilen tedbirler talebi daralt, sıkı politika uygula, faiz artır; bu şekilde enflasyon düşmez aksine artar

*Enflasyon yükseliyor diye faiz artır isteği geliyor bu enflasyon problemini daha da körükler

*Enflasyon sepetindeki gıda payı yüzde olarak yüksek, fiyatlardaki oynaklık da en yakın rakibin iki katı; enflasyonda çift hane yüzde 11 üzeri sunni, bu faizlere de yansıyor


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