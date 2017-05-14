Zeybekci: Booking davamızda haklıyız

Zeybekci, "Yurt dışından internet ortamında Türkiye'de pazarlama yaparak gelir elde eden ve Türkiye'ye bundan değer bırakmayanlara yönelik davamızda haklıyız" dedi.

Ekonomi Bakanı nihat Zeybekci Türkiye'deki faaliyetleri mahkeme kararıyla durdurulan booking.com yetkilileriyle görüştü.

"Biz çözüm makamıyız, konuyu bir şekilde halletmemiz gerekiyor" diyen Bakan Zeybekci, " Booking veya benzeri, bu şekilde yurt dışından internet ortamında Türkiye'de pazarlama yaparak gelir elde eden ve Türkiye'ye bundan değer bırakmayanlara yönelik davamızda haklıyız. Bunların istemiş oldukları veya beklentilerini karşılayacak o cazibeyi ortaya çıkararak bir noktaya geleceğiz" diye konuştu.

Zeybekci, booking.com'un Türkiye'de faaliyette bulunmak için ortaya koyduğu taleplere ilişkin görüşmelerin hala sürdüğünü söyledi.

ÖNCE PARA CEZASI, SONRA FAALİYETLERİ DURDURMA

Rekabet Kurulu bu yılın ocak ayında booking.com BV'ne 2 milyon 543 bin 992,85 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırmıştı. İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi de mart ayında Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği avukatlarının, seyahat acentelerine karşı haksız rekabet gerçekleştirdiği iddiasıyla booking.com aleyhine açtığı davada, şirketin internet adresi ve oluşturulacak başka bir adres üzerinden Türkiye'deki otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi yönündeki faaliyetinin durdurulmasına karar vermişti.