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Zam şampiyonu domates oldu

03.12.2019 - 10:40
Zam şampiyonu domates oldu | Ekonomi Haberleri

Tüketici fiyatları bazında kasımda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 16.65 ile domateste yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında domatesi, yüzde 14,98 ile salatalık, yüzde 12,31 ile tost makinesi izledi. Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 11,76 ile yünlü erkek kabanı, yüzde 9,41 ile taze fasulye, yüzde 8,16 ile çocuk botu, yüzde 6,35 ile ütü, yüzde 6,13 ile kadın botu, yüzde 5,24 ile elektrikli süpürge, yüzde 5,18 ile çocuk anorak kabanı yer aldı.

EN ÇOK PORTAKAL UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 31,49 ile portakalda gerçekleşti. Bunu yüzde 28,4 ile ıspanak, yüzde 23,82 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 22,88 ile karnabahar, yüzde 20,32 ile kivi, yüzde 18,25 ile pırasa, yüzde 16,06 ile beyaz lahana, yüzde 11,83 ile ayva izledi.


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