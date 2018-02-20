Yüzlerce kişiyi işten çıkaracaklar

Deutsche Bank`ın yatırım bankacılığı biriminde en az 250 kişiyi işten çıkaracağı belirtildi.

Deutsche Bank, kurumsal ve yatırım bankacılığı birimlerinde en az 250 kişinin işine son verecek. Kaynaklardan biri, işten çıkarımların hala devam ettiğini ve bu rakamın 500'ü aşabileceğini belirtti.

Konunun gizli kalmasının gereği sebebiyle isim vermek istemeyen kaynaklar, Londra ve ABD'yi de içeren birimlerde geçtiğimiz iki yıl boyunca üst ve orta düzey yatırım bankacılığı pozisyonlarında küçülmeye gidildiğini belirtti.