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Yüzde 4.57 zam kesin

21.06.2020 - 16:22
Yüzde 4.57 zam kesin | Ekonomi Haberleri

Son açıklanan 5 aylık enflasyona göre işçi, Bağ-Kur ve tarım emeklileri temmuz ayında maaşlarını yüzde 4.57 zamlı alacak. Kesin zam oranı ise 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon oranı ile birlikte netleşecek.

İşte Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan'ın bugünkü yazısı...

Sayıları 10 milyonu bulan SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri, ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. TÜİK, 2020 ocak-mayıs enflasyonunu açıkladı. 5 aylık enflasyon yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Buna göre de SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 4.57 zam kesin gözüküyor. Enflasyon bu oranın üstüne çıkarsa emekliler daha fazla zam alabilecek. Kesin zam oranı ise 3 Temmuz’da açıklanacak, geçmiş 6 aya ait enflasyon oranına göre netleşecek.

EN DÜŞÜK MAAŞ 1.500 LİRA

Zamla birlikte senenin ikinci yarısında en düşük SSK emeklisinin aylığı 2.214 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 1.985 liraya çıkacak. En düşük tarım emeklisinin aylığı ise 1.490 lira olacak, ancak nisan ayında çıkan yeni yasa ile en düşük emekli aylığı 1.500 liranın altında olmayacak. Bu nedenle de 1.500 liranın altında emekli aylığı alan SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri temmuz ayından itibaren 1.500 lira olarak emekli maaşlarını alacaklar. Temmuz zammından ise yararlanamayacaklar. Bu yılın başında ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını yüzde 6.50 zamlı almıştı. Temmuz zamlı maaşlarla birlikte ek ödemeler de artacak.

EMEKLİLER SORUYOR
HÜRRİYET CEVAPLIYOR

TEMMUZ'DA EK ÖDEMEDE ARTIŞ BEKLENMİYOR

Soru: Emeklilere ödenen ek ödeme temmuz ayında artacak mı? Ek ödeme oranının yüzde 10’a çıkacağını duydum, doğru mu? Bahtıgür D.

Cevap: Emekli derneklerinin geçtiğimiz haftalarda bu yönde talebi oldu, konu öyle kamuoyuna yansıdı. Bugün için emekliler maaşının yüzde 4-5’i oranında ek ödeme alıyor. Dernekler bu oranın yüzde 10’a çıkartılmasını istiyor. Ancak bu konuda hükümetin hazırladığı bir çalışma yok. Temmuz ayında ek ödemenin artması pek mümkün gözükmüyor.

1500 LİRA EMEKLİ AYLIĞINDAN HİSSE ORANINDA YARARLANACAKSINIZ

Soru: Malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları 2020 Nisan ayından itibaren 1.500 liranın altında olmayacak deniyor. Ben malulen yüzde 17 oranında emekli aylığı alıyorum. Sadece 350 TL, SGK ödüyor. Maaşım 1.500 lira olmadı. Neden? Cengiz A.

Cevap: Bin 500 liralık emekli aylığı ödemesinden hak sahipleri hisse oranında yararlanabiliyor. Yüzde 17 oranında maaş aldığınıza göre maaşınız 2.060 lira üzerinden hesaplanıyor ve bunun yüzde 17’sine göre maaşınız yatıyor. Aynı oranda emekli aylığı almaya devam edeceksiniz.

DUL VE YETİM AYLIKLARI DA ARTACAK

Soru: Vefat eden eşimden yüzde 50 oranında ölüm aylığı alıyorum. Kalan kısmını da kızım alıyor. Kızım bekar ve çalışmıyor. Temmuz ayındaki zamdan hem ben hem de kızım yararlanabilecek mi? Hayriye M.

Cevap: Temmuz ayında dul ve yetim aylıkları da zamlanacak. Ne kadar zam alacağınız 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon rakamı ile netleşecek. Ancak son 5 aylık enflasyona göre yüzde 4.57 zam alacağınız kesin. Bu çerçevede hem sizin alacağınız dul aylığı hem de kızınızın alacağı yetim aylığı artacak.


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