'Yüzde 100 hedefi vuran 100 isim' açıklandı

The Brand Age dergisi, yaptığı çalışmalarla dikkati çeken ve kendi sektörüne damga vuran marka duayenlerini 9 farklı kategoride değerlendirdi. Elde ettiği başarılarla göz dolduran isimler, "Yüzde 100 hedefi vuran 100 isim" başlığıyla açıklandı.

Üst yönetici (CEO) ve yönetim kurulu başkanları Güler Sabancı (Sabancı Holding), Ömer M. Koç (Koç Holding), Ahmet Firuzhan Kanatlı (Eti Makine), Kaan Terzioğlu (Turkcell), Galya Frayman Molinas (Coca Cola Türkiye), Gülsüm Azeri (OMV Petrol Ofisi), Paul Doany (Türk Telekom), Ali Fuat Taşkesenlioğlu (Halkbank), Gülden Yılmaz (Koton), Tansu Yeğen (Samsung), Murat Kurum (Emlak Konut GYO), Bahaettin Tatoğlu (Bayraktar Grup), Erol Bilecik (TÜSİAD Başkanı), Hülya Gedik (Gedik Holding), Zeynep Bodur Okyay (Kale Grubu), Cem Hakko (Vakko), Nail Olpak (MÜSİAD), Ömer Cihad Vardan (Çukurova Isı Sistemleri), İmam Altınbaş (Altınbaş Holding) ve Canan Özsoy (General Electric) olarak sıralandı.

MARKA YÖNETİCİLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM UZMANLARI

Marka yöneticileri ve kurumsal iletişim uzmanları ise Engin Gedik (Turkcell), Suat Sözen (Türkiye İş Bankası), Mehmet Aykırı (Yaşar Holding), Sinan Cem Şahin (Coca Cola Türkiye), Ezgi Yıldız Kefeli (Mercedes Benz Türkiye), Selda Uzun (Filli Boya), Beril Gönüllü (Otokar), Turgay Türker (Doğa Okulları), Arzum Üstün (Novartis Türkiye) ve Yeliz Soydan (Memorial Grubu) şeklinde listede yer aldı.

Pazarlama uzmanları da Seçil Kurdoğlu (TAB Gıda), Murat Göllü (Akbank), Burcu Körpeağaç (Boyner), Selim Suat Özbek (ETS Tur), Alper Eroğlu (Unilever), Erem Demircan (Digitürk), Alpagut Çilingir (PepsiCo Türkiye), Ahmet Olmuştur (THY), Mehmet Tüfekçi (Arçelik) ve Ender Buruk (Vodafone) olarak açıklandı.

Reklamcılar; Hulusi Derici (M.A.R.K.A), Ali Taran, Serdar Erener, İlkay Gürpınar(TBWA/ WORLDWIDE), Can Ulkay, Haluk Mesci, Bahadır Karataş (Filmpark), Karpat Polat (Karpat), Levent Tuna (Tuna Film) ve Cevat Olçok olarak sıralandı.

MEDYA PLANLAMA UZMANLARI, ARAŞTIRMACILAR...

The Brand Age çalışmasına göre, medya planlama uzmanları; Demet İkiler (GroupM Türkiye), Erdal Kale (Open Medya), Bülent Yar (Mindshare Türkiye), Banun Erkıran (People Initiative), Canan Sanalan (Universal McCann), İnanç Dedebaş (Publicis One Türkiye), Tolga Tümer Üner (MediaCom Türkiye), Banu Tekin Işıltan (Zoom İletişim), Sinem Ceylan ve Selçuk Küçüktopuzlu (Karat) oldu.

Araştırmacılar; Bülent Gündoğmuş (Yöntem Araştırma Danışmanlık), Bekir Ağırdır (KONDA), Vural Çakır, Temel Aksoy (Fikirhane), Hüseyin Tapınç (Sia Insight), Fulya Durmuş (GFK), Nurhan Keeler (Trend Group), Selim Oktar (StratejiCo.), Burçin Bakkaloğlu ve Mustafa Şen (GENAR) şeklinde açıklandı.

Halkla ilişkiler uzmanları; Betül Mardin, Salim Kadıbeşegil, Meral Saçkan (PRCI/ICCO-Turkey), Ali Saydam (Bersay), Kerem Ayırtman (Communication Partner), Necla Zarakol (Zarakol İletişim), Fügen Toksü (Toksü ve Chase Halkla İlişkiler), Gonca Karakaş (TUHID), Berna Sağlam (Bernaylafem) ve Haluk Gürgen oldu.

Dijital uzmanlar; Cüneyt Devrim (Project House), Sertan Aratay (R/GA), Meltem Moral Verim (Mindshare Türkiye), Ali Sağlam (Renkli Defter), Kaan Ayce (McCann İstanbul), Serdar Kuzuloğlu (MYK Medya), Arda Kutsal, Arda Erdik (Tribal Worldwide İstanbul), Sarper Danış (Hype) ve Taylan Yapıcı (BLAB) şeklinde listede yer buldu.

Markalar ise Toyota, Torku, Türk Telekom, Halkbank, Akbank, Turkcell, Opet, Türkiye İş Bankası, Türk Hava Yolları ve Arçelik oldu.

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