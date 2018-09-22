‹ Önceki Haber Çin ABD ile ticaret görüşmelerinden vazgeçti Çin ABD ile ticaret görüşmelerinden vazgeçti

Yüzde 100 eşitsizlik

22.09.2018 - 13:10
Yüzde 100 eşitsizlik

Türkiye’de kadınlar ve erkekler arasında ücret eşitsizliği yüzde 20 seviyelerinde. Yani aynı işi yapan erkek 100 lira alırken kadın 80 lira alıyor. TÜİK’in gelir ve yaşam koşulları anketindeki verilerle yaptığımız hesaba göre ise lise altı eğitimli kadınlarda bu eşitsizlik oranı yüzde 40.3’e yükseliyor. Yani erkek 100 lira alırken kadın 59.7 lira alabiliyor. Bu kadınlar ise 4.3 milyon kişi ile Türkiye kadın istihdamının yarısını oluşturuyor.

Hürriyet'ten Şebnem Turhan'ın haberine göre; Türkiye'nin yüzde 7.4 büyüdüğü 2017’de zengin fakir arasındaki gelir uçurumu 0.2 puan iyileşti ve 7.7 kattan 7.5 kata düştü. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre en zengin yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı pay 2016’ya göre 0.2 puan artarak yüzde 47.4’e, en fakir yüzde 20’lik grubun aldığı ise pay 0.1 puan yükselişle yüzde 6.3’e çıktı.

TÜİK’in gelir ve yaşam koşullarının verilerinin içinde eğitim durumuna göre çalışanların yıllık esas iş gelirlerini de yer alıyor. Bu sayede eğitim durumuna göre kadın ve erkek arasındaki ücret eşitsizliğini de hesaplama imkanı çıkıyor. Yani aynı işi yapan kadın ve erkekler nasıl farklı ücretlendiriliyor görüyoruz. Veriler bize kadın ve erkek arasında en fazla ücret eşitsizliğinin lise altı eğitimlilerde olduğunu gösterdi. Türkiye’de kadın ve erkek arasında ücret eşitsizliği yüzde 20. Yani aynı işi yaptıkları erkekler 100 lira alırken kadınlar 80 lira alıyor. Lise altı eğitimli kadınlar ise aynı işi yaptıkları erkeklere göre yüzde 40.3 daha az ücret alıyor. İşte bu da erkek 100 alırken kadının aynı işi yaptığı halde sadece 59.7 lira alması anlamına geliyor. Ve yine TÜİK’in istihdam verilerine göre 4.3 milyon kadın bu eşitsiz şartlarda çalışıyor.

DÜNYADA DA SORUN

Kadın erkek arası ücret eşitsizliği sadece Türkiye’nin soru değil elbette. Dünyada kadın erkek arası ücret eşitsizliği yüzde 22 seviyesinde, yani dünyada erkekler ortalama 100 dolar kazanırken kadınlar 78 dolarla yetiniyor. Türkiye bir derece daha iyi görünüyor olabilir. Ama, Türkiye lise altı eğitimlilerdeki yüzde 40.3 ücret eşitsizliği oranı ile dünyanın en eşitsiz ülkesi olmaya aday. Cinsiyete dayalı ücret eşitsizliğinde dünyada en kötü ülke yüzde 37’lık oran ile Güney Kore.

Onu yüzde 25 ile Japonya, yüzde 24 ile de Estonya takip ediyor. Türkiye de ilk 10’da yer alıyor. OECD ortalaması ise yüzde 16. Dünya Ekonomik Forumu’nun 144 ülkeyi kapsayan Küresel Cinsiyet Uçurumu 2017 araştırmasına göre Türkiye, ekonomik katılım ve fırsat, eğitime katılım, sağlık ve sağ kalım ve politik güçlenme göz önünde bulundurulduğunda, 131’inci sırada yer alıyor. Yani durum oldukça sıkıntılı...

İSTİHDAMIN YARISI

TÜİK’in istihdam verilerine göre Türkiye’de kadın istihdamı oranı yüzde 30.1. Çalışabilecek kadın nüfusu 30 milyon 630 bin kişi iken bunun sadece 9 milyon 209 bini çalışıyor. Ve 1 milyon 400 bin kadın da işsiz. İstihdam edilen yani bir işi olan kadınların da 4 milyon 372 bini yani yüzde 47’si lise altı eğitimlilerden oluşuyor. İstihdamın yarısını bu eğitim grubu kadınların oluşturduğunu söyleyebiliriz. İşte eşitsizlik oranı bu anda daha çarpıcı hale geliyor. Çünkü Türkiye’nin toplam kadın istihdamının yarısı en eşitsiz ücret koşullarında çalışıyor. Ve aynı işi yaptıkları erkek 100 lira alırken o sadece 59.7 lira alıyor.

ZENGİN VE FAKİR UÇURUMU DÜŞTÜ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2017 sonuçlarına göre ise toplumun en zengin yüzde 20’sinin gelirinin en yoksul yüzde 20’sinin gelirine oranı 7.7 kattan 7.5 kata düştü. Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan Gini katsayısı, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, 1’e yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade ediyor. 2017 yılı sonuçlarına göre Gini katsayısı bir önceki yıla göre 0.001 puan artış ile 0.405 olarak tahmin edildi. Yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 0.8 puanlık düşüş ile yüzde 13.5 olarak gerçekleşti.


‹ Önceki Haber Çin ABD ile ticaret görüşmelerinden vazgeçti Çin ABD ile ticaret görüşmelerinden vazgeçti
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
97.988 Değişim: 1,94% Hacim : 7.676 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 96.599 21.09.2018 Yüksek 97.988
Açılış: 96.599
6,2933 Değişim: 0,01%
Düşük 6,2928 22.09.2018 Yüksek 6,2933
Açılış: 6,2928
7,3945 Değişim: 1,14%
Düşük 7,2923 22.09.2018 Yüksek 7,4258
Açılış: 7,3112
242,48 Değişim: 0,74%
Düşük 240,33 21.09.2018 Yüksek 244,54
Açılış: 240,68
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.