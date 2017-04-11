Yüzbinlerce abonenin borcu siliniyor

Türkiye genelinde 4.5 milyon aboneye hizmet veren CK Boğaziçi Elektrik, büyük bir borç silme kampanyası başlattı. 325 bin abonenin birikmiş 1.9 milyar lira. Söz konusu tutarın 1.3 milyarı faiz olarak hesaplandı. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerden, faturaya yansıyan faizin tamamı, ana paranın ise bir bölümü siliniyor.

Toplam 4,5 milyon abonesiyle Türkiye’nin en büyük elektrik satış şirketi konumunda bulunan CK Boğaziçi Elektrik, 325 bin müşterisi ile ilgili önemli bir karar aldı. "Silelim Gitsin’" adı verilen kampanya ile 2013 yılının Nisan ayından önceki döneme ait elektrik borcu olan abonelere borçlarını ödeyebilmeleri imkanı sunuluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanyadan yararlanmak isteyen abonelerin 30 Haziran’a kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor.

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"ÖZEL SEKTÖRÜN EN BÜYÜK KAMPANYASI"

Konuyla ilgili bilgi veren CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, ‘Silelim Gitsin’ kampanyasının özel sektör tarafından enerji sektöründe yapılmış en büyük ve en kapsamlı kampanya olduğuna dikkat çekti. Bakal, “Bu tarihi kampanyamız ile tüm tarife grubundaki müşterilerimize geçmişten gelen borçlarını kapatma imkânı tanıyoruz. Müşteri memnuniyeti kapsamında teknolojinin bize sağladığı tüm imkânları kullanarak bu borçların kolayca ödenebilmesinin yolunu açtık. Tüketicilere, kampanya süresi içerisinde bu tarihi fırsatı değerlendirmeleri çağrısında bulunuyoruz” dedi.

İCRALIK ALACAKLAR DA KAMPANYA KAPSAMINDA

Belirtilen dönemlerde zamanında ödenmediği için yasal takibe konu olmuş icralık aboneler de bu kampanyadan faydalanabilecek. Bu kapsama giren müşteriler, konu ile ilgili detay bilgileri başvuru merkezlerinden öğrenebilecekler. Yapılan açıklamaya göre, borç ödemesi kredi kartı ile de yapılabilecek.