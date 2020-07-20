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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yükseldi

20.07.2020 - 10:40
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yükseldi | Ekonomi Haberleri

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 0,95, yıllık bazda yüzde 14,82 artış gösterdi.

 

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın haziran ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,95, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,34, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,82 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 6,82 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,32 azalış, imalat sanayisi sektöründe yüzde 0,98 artış gerçekleşti.

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Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara malında yüzde 0,22, dayanıklı tüketim malında yüzde 0,54, dayanıksız tüketim malında yüzde 0,29, enerjide yüzde 36,01, sermaye malında yüzde 1,35 artış olarak kayıtlara geçti.

Aylık bazda temel eczacılık ürünleri ve müstahzarlarında yüzde 1,15, gıda ürünlerinde yüzde 1,05, tütün ürünlerinde yüzde 0,99 azalış gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 36,01, motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) yüzde 1,69, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 1,34 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

YILLIK DEĞİŞİM

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 16,45, imalatta yüzde 14,77 artış olarak belirlendi.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ise sermaye malında yüzde 19,13, dayanıklı tüketim malında yüzde 22,84, dayanıksız tüketim malında yüzde 15,94 ve ara malında yüzde 13 artış, enerjide ise yüzde 37,01 azalış olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 37,01 azalış yaşandı. Buna karşılık diğer mamul eşyalar yüzde 37,33, tütün ürünleri yüzde 24,52, motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) yüzde 20,09 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.


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