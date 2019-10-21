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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yükseldi

21.10.2019 - 11:32
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yükseldi | Ekonomi Haberleri

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,82 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,82, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,24, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 23,17 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,15 geriledi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 2,86, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,78 artış görüldü.

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EN FAZLA ARTIŞ DİĞER MAMUL EŞYALARDA

Eylülde bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 5,69 ile diğer mamul eşyalar, yüzde 5,23 ile methal cevherler, yüzde 1,54 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık en fazla düşüş yüzde 0,50 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 0,16 ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 0,08 ile elektrik teçhizatında oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre eylülde en fazla aylık artış dayanıklı tüketim mallarında görüldü.


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