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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yükseldi

20.06.2018 - 10:31
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yükseldi

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 6,40 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE, mayısta bir önceki aya göre yüzde 6,40, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,65 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 21,65 yükseliş gösterdi.

AA'nın haberine göre; sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 7,43, imalat sanayi sektöründe de yüzde 6,38 artış kaydedildi.

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EN YÜKSEK AYLIK ARTIŞ KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİNDE

Mayısta bir önceki aya göre endekslerde en fazla artış yüzde 18,62 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 10,01 ile diğer ulaşım araçları, yüzde 9,23 ile bilgisayarlar, elektronik ve optik ürünler sektörlerinde gerçekleşti.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre mayısta en fazla aylık ve yıllık artış enerji mallarında oldu.


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