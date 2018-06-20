Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yükseldi
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 6,40 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE, mayısta bir önceki aya göre yüzde 6,40, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,65 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 21,65 yükseliş gösterdi.
AA'nın haberine göre; sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 7,43, imalat sanayi sektöründe de yüzde 6,38 artış kaydedildi.
GEÇMİŞ YILLARIN ENFLASYON RAKAMLARI İÇİN TIKLAYIN...
EN YÜKSEK AYLIK ARTIŞ KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİNDE
Mayısta bir önceki aya göre endekslerde en fazla artış yüzde 18,62 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 10,01 ile diğer ulaşım araçları, yüzde 9,23 ile bilgisayarlar, elektronik ve optik ürünler sektörlerinde gerçekleşti.
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre mayısta en fazla aylık ve yıllık artış enerji mallarında oldu.
- İşte vizesiz gidebileceğiniz 63 ülke
- Sosyal medya ile zengin oldular! Nasıl mı?
- İşte 2050'nin en büyük ekonomileri ! Türkiye'de listede
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN
- KREDİ