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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi şubat ayında arttı

20.03.2018 - 10:29

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, şubat ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın şubat ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE, şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,07 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 21,89 artış gösterdi.

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Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,43, imalat sanayisi sektöründe de yüzde 1,7 yükseliş gözlendi.

EN YÜKSEK AYLIK ARTIŞ DERİ ÜRÜNLERİNDE

Şubatta bir önceki aya göre endekslerde en fazla artış yüzde 4,2 ile deri ve ilgili ürünlerde, yüzde 3,11 ile ağaç ve mantar ürünlerinde (mobilya hariç), yüzde 3,1 ile içeceklerde gerçekleşti. Buna karşılık bilgisayar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 0,14 gerilemeyle bir önceki aya göre endeksin düştüğü tek alt sektör oldu. 


Etiketler

  • ÜFE
  • YD
  • deri ürünleri
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