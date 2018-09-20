Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 18,16 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 18,16, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 44,88, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59,12 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 27,04 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 17,53, imalat sanayi sektöründe yüzde 18,17 artış kaydedildi.

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EN YÜKSEK AYLIK ARTIŞ KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİNDE

Ağustosta bir önceki aya göre endekslerde en fazla artış, yüzde 22,62 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 19,95 ile tütün ürünleri, yüzde 19,62 ile diğer ulaşım araçları sektöründe gerçekleşti.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre bu yıl ağustos ayında en fazla aylık ve en fazla yıllık artış enerji mallarında kaydedildi.