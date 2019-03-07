‹ Önceki Haber İsmail Gülle: Bavul ticaretini kayıt altına alıyoruz İsmail Gülle: Bavul ticaretini kayıt altına alıyoruz Sonraki Haber › Bakan Pekcan: Polonya ile ticaret hedefimiz 10 milyar Euro Bakan Pekcan: Polonya ile ticaret hedefimiz 10 milyar Euro

Yunanistan'da işsizlik 6.5 yılın en düşüğünde

07.03.2019 - 17:26
Yunanistan'da işsizlik 6.5 yılın en düşüğünde | Ekonomi Haberleri

Yunanistan'da işsizlik oranı Aralık 2018'de yüzde 18'e gerileyerek son 6,5 yılın en düşük seviyesine düştü.

 

Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT), ülkenin 2018 Aralık ayı istihdam verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, geçen yılın aralık ayında yüzde 18 düzeyinde gerçekleşirken, yaklaşık 6,5 yıl sonra en düşük seviyesine geriledi.

İşsiz sayısı da 851 bin olarak kayıtlara geçti. Ülkede en yüksek işsizliğin görüldüğü 15-24 yaş grubunda bu oran yıllık bazda gerileme gösterdi. Gençler arasında işsizlik oranı, yüzde 39,5 olarak açıklandı. Öte yandan, Kasım 2018 işsizlik oranı aşağı yönlü revize edilerek yüzde 18,3 olarak belirtildi.

##$HABER_1453369$##

Hükümet, işsizlik oranında 2018 yılı hedefine ulaşırken, ekonomik krizin başlangıcından bu yana ilk kez gerçekleştirilen asgari ücret artışının istihdama etkisi soru işareti oluşturuyor. İşsizlikte gerilemenin büyük oranda yarı zamanlı işlerden kaynaklandığı ifade ediliyor.

Ülkede işsizlik oranı, yüzde 28'e yaklaştığı 2013 yılından bu yana düşüş kaydetse de Avro Bölgesi'nin en yüksek seviyesinde kalmaya devam ediyor. Yunanistan'da 2017 Aralık ayı işsizlik oranı yüzde 20,8 olarak gerçekleşmişti. 


‹ Önceki Haber İsmail Gülle: Bavul ticaretini kayıt altına alıyoruz İsmail Gülle: Bavul ticaretini kayıt altına alıyoruz Sonraki Haber › Bakan Pekcan: Polonya ile ticaret hedefimiz 10 milyar Euro Bakan Pekcan: Polonya ile ticaret hedefimiz 10 milyar Euro
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.538 Değişim: -0,73% Hacim : 6.231 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 100.874 08.03.2019 Yüksek 102.464
Açılış: 102.337
5,4440 Değişim: -0,50%
Düşük 5,4303 09.03.2019 Yüksek 5,4887
Açılış: 5,47125
6,1180 Değişim: -0,15%
Düşük 6,1004 09.03.2019 Yüksek 6,1553
Açılış: 6,1272
227,55 Değişim: 0,61%
Düşük 225,49 08.03.2019 Yüksek 228,39
Açılış: 226,16
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.