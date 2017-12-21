Yunanistan'da ekonomi normale dönüyor

2009 sonlarında krize giren Yunanistan'da 8 yılın ardında normale dönüş yaşanacak.

Yunanistan'ın kurtarma paketinden çıkmayı planladığı 2018 yılının daha fazla "kemer sıkma" ve mali disiplin içeren bütçesi, mecliste onaylanmıştı. Bunun gelişmenin üzerine Yunanistan Merkez Bankası ekonomide 'normale dönüşü' açıkladı.

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Banka tarafından yapılan açıklamada önümüzdeki aylarda kurtarma paketlerinden çıkış sürecinin planlanması gerektiği belirtildi.

2008 yılında yaşanan küresel ekonomik krizin de etkisiyle, Yunanistan ekonomisi 2009 sonlarında krize girmişti.



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