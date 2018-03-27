‹ Önceki Haber Galatasaray tamamını sattı Galatasaray tamamını sattı Sonraki Haber › Rusya, domateste ithalat izinini genişletebilir Rusya, domateste ithalat izinini genişletebilir

Yunanistan'a 6,7 milyar euro kredi

27.03.2018 - 16:35

Yunanistan'a 6,7 milyar euroluk yeni kredi diliminin serbest bırakılmasına onay verildi.

Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM), Yunanistan'a 6,7 milyar euroluk yeni kredi diliminin serbest bırakılmasına onay verdi. Finansman sorunu yaşayan Euro Bölgesi ülkelerine gerekli mali desteği sağlamak üzere kurulan ve merkezi Lüksemburg'da bulunan ESM, kurtarma programı çerçevesinde Yunanistan'a yeni kredi diliminin serbest bırakılmasının onaylandığını açıkladı.

Buna göre, ESM, Yunanistan'a 28 Mart'ta 5,7 milyar euro gönderecek. Ülkenin kurtarma programını uygulamaya devam etmesi halinde 1 Mayıs'ta da 1 milyar euroluk bir kredi dilimi daha serbest bırakılacak.

##$HABER_1444997$##

Böylece, Yunanistan'ın toplamda 86 milyar euroluk 3'üncü Kurtarma Programı çerçevesinde ESM’nin sağladığı kredi miktarı 45,9 milyar euroya ulaştı.

Mart ayı başında gerçekleştirilen Euro Grubu toplantısında, Yunanistan ve uluslararası kreditörleri, 3'üncü kurtarma programı kapsamında yeni kredi diliminin serbest bırakılması için anlaşmıştı.


Etiketler

  • Yunanistan
  • ESM
  • Kredi
‹ Önceki Haber Galatasaray tamamını sattı Galatasaray tamamını sattı Sonraki Haber › Rusya, domateste ithalat izinini genişletebilir Rusya, domateste ithalat izinini genişletebilir
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
116.197 Değişim: -0,19% Hacim : 6.969 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 116.197 27.03.2018 Yüksek 117.788
Açılış: 117.599
3,9819 Değişim: 0,42%
Düşük 3,9615 28.03.2018 Yüksek 3,9972
Açılış: 3,96535
4,9399 Değişim: 0,03%
Düşük 4,9322 28.03.2018 Yüksek 4,9590
Açılış: 4,9386
172,26 Değişim: 0,02%
Düşük 172,12 28.03.2018 Yüksek 172,32
Açılış: 172,23
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.