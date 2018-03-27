Yunanistan'a 6,7 milyar euro kredi

Yunanistan'a 6,7 milyar euroluk yeni kredi diliminin serbest bırakılmasına onay verildi.

Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM), Yunanistan'a 6,7 milyar euroluk yeni kredi diliminin serbest bırakılmasına onay verdi. Finansman sorunu yaşayan Euro Bölgesi ülkelerine gerekli mali desteği sağlamak üzere kurulan ve merkezi Lüksemburg'da bulunan ESM, kurtarma programı çerçevesinde Yunanistan'a yeni kredi diliminin serbest bırakılmasının onaylandığını açıkladı.

Buna göre, ESM, Yunanistan'a 28 Mart'ta 5,7 milyar euro gönderecek. Ülkenin kurtarma programını uygulamaya devam etmesi halinde 1 Mayıs'ta da 1 milyar euroluk bir kredi dilimi daha serbest bırakılacak.

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Böylece, Yunanistan'ın toplamda 86 milyar euroluk 3'üncü Kurtarma Programı çerçevesinde ESM’nin sağladığı kredi miktarı 45,9 milyar euroya ulaştı.

Mart ayı başında gerçekleştirilen Euro Grubu toplantısında, Yunanistan ve uluslararası kreditörleri, 3'üncü kurtarma programı kapsamında yeni kredi diliminin serbest bırakılması için anlaşmıştı.

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